Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |NUEVOS AIRES TRAS LA ASUNCIÓN PRESIDENCIAL DE RODRIGO PAZ

Bolivia y EE UU retoman sus vínculos diplomáticos

Ambos países volverán a intercambiar embajadores, luego de que Evo Morales expulsara al representante de Washington en 2008

Bolivia y EE UU retoman sus vínculos diplomáticos

El flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz / AFP

10 de Noviembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

Bolivia y Estados Unidos normalizarán sus relaciones diplomáticas y pronto intercambiarán embajadores, según anunciaron el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau. El representante estadounidense en Bolivia fue expulsado en 2008 por el entonces presidente boliviano Evo Morales.

Paz y Landau se reunieron el sábado tras la ceremonia de asunción de Paz en Bolivia y anunciaron el inicio de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington. El presidente izquierdista Morales expulsó el embajador de Estados Unidos por presunto espionaje interno y después sacó del país a la agencia antidrogas DEA y a la agencia para el desarrollo USAID.

“Vamos a restablecer relaciones a nivel de embajadores, es algo insólito que no hayamos tenido embajadores. Es un paso importante y espero que podamos anunciar embajadores muy pronto”, dijo Landau, el diplomático estadounidense de más alto rango que ha viajado al país en los últimos años.

Landau, quien fue embajador de su país en México, anunció además que Washington está dispuesto a cooperar en varios campos con el nuevo gobierno boliviano. “El presidente Paz ha expresado su interés en sostener una buena relación con Estados Unidos. De forma recíproca también queremos buenas relaciones y estoy seguro de que así lo haremos”, señalo el diplomático.

Por su parte, Paz abrió la posibilidad de un posible retorno de la DEA. “Todas las instituciones no sólo de Estados Unidos sino de países fronterizos que quieran trabajar con Bolivia para hacer un país más seguro contra los ilícitos, van a estar y nosotros estaremos vinculados a esas naciones”, dijo en la rueda de prensa conjunta.

La semana pasada y antes de asumir el cargo, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos financieros internacionales y gestionar apoyo para sacar a su país de la peor crisis económica en cuatro décadas.

LE PUEDE INTERESAR

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

LE PUEDE INTERESAR

Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos

Durante el gobierno de Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025) Bolivia se desvinculó de Estados Unidos para formar parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyo bloque ha suspendido a este país andino tras los acercamientos de Paz con Washington.

Bolivia es el tercer país en la producción de coca y cocaína después de Colombia y Perú y la violencia vinculada al narcotráfico se ha incrementado peligrosamente en el último tiempo, sobre todo en regiones fronterizas con Brasil, principal destino de la cocaína. Informes de la policía aseguran que en territorio boliviano operan mafias vinculadas a los carteles brasileños PCC y el Comando Vermelho.

GABINETE DE TECNÓCRATAS

En tanto, el centroderechista Paz optó por un gabinete tecnócrata y menos político con fuerte énfasis en la economía al designar ayer a su equipo de 14 ministros, entre ellos tres mujeres.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Picante cruce por la regulación de las plataformas chinas

Difunden la inflación de octubre y superaría el 2%

Los números de la suerte del lunes 10 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Devuelven a Israel restos de un soldado asesinado

Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos
Últimas noticias de El Mundo

Guiño de China a EE UU: volverá a exportar metales raros

La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi

Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos

El director de la BBC, afuera por manipular un discurso de Trump
Deportes
Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
Tras dos años de ausencia, el Xeneize vuelve a la Copa
“River no nos inquietó y merecíamos más goles”
Gallardo se fue sin hablar y el Millo quedó complicado
Zeballos tuvo un partido ideal y Merentiel, volvió a marcarle a River
Policiales
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Volvían de una fiesta y los sorprendió el delito
Disfrutaba de un show y sintió un “manotazo”
Investigan las causas de dos trágicas muertes
Información General
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla