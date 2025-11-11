Un barrio de La Plata en vilo por los motochorros: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría

VIDEO. Un barrio de La Plata en vilo por la inseguridad: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría
Vecinos del Barrio Norte atraviesan semanas de creciente preocupación a raíz de una serie de hechos delictivos y vandálicos ocurridos en un radio de cuadras muy acotado. En el último mes, la zona se convirtió en escenario de episodios violentos que exponen un aumento de episodios de inseguridad que atemoriza a los frentistas.
Esta mañana, en la esquina de 1 y 37, un hombre fue víctima de un brutal asalto por parte de motochorros que se dieron a la fuga raudamente por la calle 37. La víctima, no tuvo tiempo de reaccionar o evitar el ataque y no logró frenar el veloz escape de los ladrones.
En los últimos días, se registraron nuevos ataques protagonizados perpetrados presuntamente por los mismos motochorros que ya habían sido denunciados días atrás por arrastrar a una joven para robarle sus pertenencias. Según publicó este medio hace algunos días, los mismos agresores reaparecieron y esta vez atacaron a una moza en una cafetería ubicada a menos de dos cuadras de la comisaría 2ª, en un hecho que reavivó la indignación vecinal.
Este episodio se suma a otro ocurrido el sábado, también en Barrio Norte, cuando una joven fue arrastrada por el piso y golpeada brutalmente por dos delincuentes que se movilizaban en moto. La violencia del hecho, ocurrido a pocas cuadras de Plaza Alsina, generó una fuerte repercusión y llevó a los frentistas a reclamar mayor presencia policial en la zona.
La escalada de hechos no se limita a los arrebatos callejeros. El pasado 16 de octubre, un hombre armado irrumpió en una pizzería ubicada en la avenida 38 entre 2 y 3 y sembró el pánico entre los clientes. Según testigos, el delincuente ingresó con un arma de fuego, amenazó al personal y al resto de los presentes, y escapó con la recaudación del local. El episodio, que ocurrió en un horario de alta concurrencia, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los comercios de la zona.
Días después, en la madrugada del 22 de octubre, la tranquilidad volvió a romperse cuando un grupo de desconocidos prendieron fuego un contenedor de basura en la misma cuadra.
Los reiterados hechos delictivos generaron malestar entre los vecinos, quienes aseguran que los patrulleros recorren el barrio de manera esporádica y que la iluminación en algunas cuadras es deficiente. Otros aseguran que muchos comerciantes modificaron cierres de locales por temor a nuevos robos.
Pese a las denuncias presentadas en distintas comisarías y las reiteradas quejas vecinales, hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas a los ataques. Desde las autoridades locales indicaron que se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y que reforzarán los operativos preventivos.
Para comentar suscribite haciendo click aquí