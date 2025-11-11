Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Policiales

Un barrio de La Plata en vilo por los motochorros: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría

11 de Noviembre de 2025 | 19:45

Escuchar esta nota

Vecinos del Barrio Norte atraviesan semanas de creciente preocupación a raíz de una serie de hechos delictivos y vandálicos ocurridos en un radio de cuadras muy acotado. En el último mes, la zona se convirtió en escenario de episodios violentos que exponen un aumento de episodios de inseguridad que atemoriza a los frentistas.

Esta mañana, en la esquina de 1 y 37, un hombre fue víctima de un brutal asalto por parte de motochorros que se dieron a la fuga raudamente por la calle 37. La víctima, no tuvo tiempo de reaccionar o evitar el ataque y no logró frenar el veloz escape de los ladrones.    

LEA TAMBIÉN

La inseguridad golpea en La Plata: tres violentos robos en un fin de semana

En los últimos días, se registraron nuevos ataques protagonizados perpetrados presuntamente por los mismos motochorros que ya habían sido denunciados días atrás por arrastrar a una joven para robarle sus pertenencias. Según publicó este medio hace algunos días, los mismos agresores reaparecieron y esta vez atacaron a una moza en una cafetería ubicada a menos de dos cuadras de la comisaría 2ª, en un hecho que reavivó la indignación vecinal.

Este episodio se suma a otro ocurrido el sábado, también en Barrio Norte, cuando una joven fue arrastrada por el piso y golpeada brutalmente por dos delincuentes que se movilizaban en moto. La violencia del hecho, ocurrido a pocas cuadras de Plaza Alsina, generó una fuerte repercusión y llevó a los frentistas a reclamar mayor presencia policial en la zona.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Arrastraron por el piso y golpearon a una joven en Barrio Norte

La escalada de hechos no se limita a los arrebatos callejeros. El pasado 16 de octubre, un hombre armado irrumpió en una pizzería ubicada en la avenida 38 entre 2 y 3 y sembró el pánico entre los clientes. Según testigos, el delincuente ingresó con un arma de fuego, amenazó al personal y al resto de los presentes, y escapó con la recaudación del local. El episodio, que ocurrió en un horario de alta concurrencia, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los comercios de la zona.

Días después, en la madrugada del 22 de octubre, la tranquilidad volvió a romperse cuando un grupo de desconocidos prendieron fuego un contenedor de basura en la misma cuadra.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Así fue el brutal asalto en una cafetería de Barrio Norte: una moza recibió un culatazo

Los reiterados hechos delictivos generaron malestar entre los vecinos, quienes aseguran que los patrulleros recorren el barrio de manera esporádica y que la iluminación en algunas cuadras es deficiente. Otros aseguran que muchos comerciantes modificaron cierres de locales por temor a nuevos robos.

Pese a las denuncias presentadas en distintas comisarías y las reiteradas quejas vecinales, hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas a los ataques. Desde las autoridades locales indicaron que se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y que reforzarán los operativos preventivos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Rige el alerta "Amarillo" por tormentas fuertes en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
Últimas noticias de Policiales

Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay 20 heridos: qué dijo la empresa

VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza que se quebró en el jury

Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja

Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
La Ciudad
Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”
Alak y el embajador de Brasil fortalecen los vínculos de cooperación entre La Plata y Curitiba
Colegios privados: el 70% de los establecimientos de la Provincia continuará con los topes arancelarios
Un año de reclamos a ABSA en La Loma por cloacas colapsadas
Rige el alerta "Amarillo" por tormentas fuertes en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Espectáculos
Walter Sidotti vuelve a La Plata con la Fiesta Ricotera & Fundamentalista XXL
La China Suárez, ¿cancelada en Argentina?: Olga la rechazó y bajó su entrevista en Luzu tras las críticas
"Es muy importante...": la frase de Johnny Depp que resalta a La Plata de cara a la presentación de su película
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
Cristian Castro fue visto con otra mujer en Mendoza y crecen los rumores de separación, las imágenes  
Información General
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla