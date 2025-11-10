Motochorros golpearon a una moza durante un violento asalto en 6 y 37

Un violento hecho de inseguridad volvió a conmocionar a los vecinos de Barrio Norte. En plena tarde de sábado, dos motochorros irrumpieron en la reconocida cafetería, ubicada en la esquina de 6 y 37, y asaltaron el local a la vista de varios clientes que merendaban. En medio del robo, una de las empleadas fue golpeada con la culata de un arma de fuego, sufriendo una herida en la cabeza que le provocó un abundante sangrado.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.30, a plena luz del día, cuando el lugar se encontraba con movimiento habitual de comensales. Según relataron testigos, los delincuentes llegaron en una motocicleta, uno de ellos descendió armado y se dirigió directamente hacia el interior del comercio. Tras amenazar al personal y exigir la recaudación, golpeó a la moza cuando intentó resguardarse.

Mientras uno de los asaltantes reunía dinero y pertenencias, el otro aguardaba en la moto con el motor en marcha. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero la escena dejó un profundo impacto entre los presentes: “Había gente merendando, todos se tiraron al piso, fue desesperante”, contó una vecina que presenció el hecho.

Minutos después del ataque, compañeros de trabajo de la joven herida intentaron asistirla hasta la llegada de una ambulancia, que la trasladó a un centro de salud. Si bien se encuentra fuera de peligro, sufrió una herida cortante producto del golpe. Cabe remarcar que no se trata de un hecho aislado, ya que en las últimas semanas se reportaron una serie de robos en ese sector de La Plata.