El cierre del gobierno federal golpea la economía

El cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos parece acercarse a su fin, pero no lo hará sin dejar huella en una economía que ya estaba en dificultades. Aproximadamente 1,25 millones de empleados federales no han recibido su sueldo desde el 1 de octubre.

Miles de vuelos han sido cancelados, una tendencia que se prevé continúe esta semana a pesar de que el Congreso avanza hacia la reapertura del gobierno. La adjudicación de contratos gubernamentales bajó y algunos beneficiarios de ayuda alimentaria no la han recibido.

La mayor parte de la actividad económica perdida se recuperará cuando el gobierno reabra, ya que los empleados federales recibirán sus salarios atrasados. No obstante, algunos vuelos cancelados no se reprogramarán, las comidas no realizadas en restaurantes no se compensarán, y algunas compras pospuestas no se efectuarán.

“Los cierres de corta duración suelen ser invisibles en los datos, pero este dejará una huella perdurable”, observó Gregory Daco, economista en jefe de la firma contable EY.