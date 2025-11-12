Masivo adiós al soldado israelí asesinado en Gaza en 2014

Decenas de miles de personas se reunieron ayer en un cementerio del centro de Israel para el funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había sido retenido en Gaza durante 11 años. En medio de un ambiente solemne y sosteniendo banderas israelíes, una multitud desbordó el cementerio y bloqueó las calles circundantes. El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que recorrió el mundo en una campaña pública buscando su regreso. La gran asistencia también reflejó la importancia del caso para el público en general en Israel, donde Goldin se convirtió en un nombre familiar durante la lucha por llevar sus restos a casa después de 4.117 días. Hamás devolvió sus restos el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Trump que comenzó el mes pasado. En Gaza aún quedan los cuerpos de cuatro secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual.