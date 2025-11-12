Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

El Mundo |DECENAS DE MILES DE PERSONAS EN EL FUNERAL

Masivo adiós al soldado israelí asesinado en Gaza en 2014

Masivo adiós al soldado israelí asesinado en Gaza en 2014

Una multitud junto al féretro del soldado Goldin en Kfar Saba / AP

12 de Noviembre de 2025 | 00:33
Edición impresa

Decenas de miles de personas se reunieron ayer en un cementerio del centro de Israel para el funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había sido retenido en Gaza durante 11 años. En medio de un ambiente solemne y sosteniendo banderas israelíes, una multitud desbordó el cementerio y bloqueó las calles circundantes. El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que recorrió el mundo en una campaña pública buscando su regreso. La gran asistencia también reflejó la importancia del caso para el público en general en Israel, donde Goldin se convirtió en un nombre familiar durante la lucha por llevar sus restos a casa después de 4.117 días. Hamás devolvió sus restos el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Trump que comenzó el mes pasado. En Gaza aún quedan los cuerpos de cuatro secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

El continente perdió su estatus libre de la enfermedad por su persistencia en Canadá

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Wall Street tuvo un cierre dispar
Últimas noticias de El Mundo

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Wall Street tuvo un cierre dispar
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Policiales
VIDEO. Un barrio de La Plata en vilo por la inseguridad: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría
Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay 20 heridos: qué dijo la empresa
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza que se quebró en el jury
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla