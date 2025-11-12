“Todo es un armado que se difundió de forma tergiversada”

“Voy a declarar. Voy a decir toda mi verdad, que nunca tuve la oportunidad de decirla”, afirmó ayer Julieta Makintach ante los medios que la esperaban antes de ingresar al anexo del Senado bonaerense en 7 y 49.

Con relación a la grabación realizada en el edificio de los tribunales de San Isidro, un domingo, dijo: “Estoy acostumbrada a ir todos los días a esa casa porque es como mi segundo hogar. Vengo desde chica. No tengo sábados ni domingos. Lo hacía de niña con mi padre (el ex juez penal Juan Makintach)”.

“Nada de lo que se hizo ahí estuvo oculto. Querían hacer un documental sobre la Justicia y sobre mi vida. Pero nada relacionado con el caso Maradona se vio frustrado o alterado por mi entrevista”, contó.

“Todo esto es un armado que se difundió de forma tergiversada. Entiendo el enojo. Yo pedí disculpas y lamento profundamente lo que pasó. Pero el debate se suspendió por otras razones, ajenas a mí”, insistió.