Policiales

Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay varios heridos

11 de Noviembre de 2025 | 16:36

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Todos los usuarios fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

20 personas resultaron heridas con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.

La Ciudad
Rige el alerta "Amarillo" por tormentas fuertes en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Reclamo en Barrio Norte por un "profundo y peligroso" pozo clocal en la vereda
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Advierten por bache "destructor de autos" en 20 entre 68 y 69
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
Información General
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Espectáculos
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
Cristian Castro fue visto con otra mujer en Mendoza y crecen los rumores de separación, las imágenes  
Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"
Ale Sergi habló sobre el cover que presentó Dua Lipa y confesó que había recibido una propuesta para cantar juntos
MasterChef Celebrity: un arrollado agridulce de emociones con el “Chino” Leunis y Eugenia Tobal, hasta Maxi López y Wanda Nara
Deportes
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"

