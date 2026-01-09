River sigue en la búsqueda de un delantero

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por su parte, se confirmó el cambio de estadio para el primer amistoso del año que será ante Millonarios el domingo. Los detalles
River se sigue moviendo en el mercado de pases y espera cerrar a un delantero de área. Tras la salida de Miguel Borja y pese a que ya concretó las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, Gallardo quiere a su atacante.
Y el apuntado es Santino Andino, el atacante de Godoy Cruz y que tuvo un buen paso con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile 2025.
Sin embargo, la situación parecía complicada, ya que horas atrás, el Panathinaikos de Grecia se metió en la negociación y sedujo al delantero, con un contrato mejor. Pese a esto, ofreció menos dinero que el Millonario, por lo que el club mendocino decidió rechazar la oferta.
De esta manera y en cuestión de horas, River podría cerrar la operación para quedarse con el pase de Andino. Sobre todo, luego de las declaraciones del presidente del Tomba, José Mansur, quien destacó que hay grandes avances.
“La parte de Godoy Cruz está, la parte de River está; falta la parte del jugador, que entiendo se definirá rápido. Hay factores externos que pueden confundir al chico”, señaló.
Y agregó: “La oferta del Panathinaikos fue rechazada. Godoy Cruz va a elegir el socio que quiere tener a futuro, apostando por el jugador. Tuve muy poca charla con el jugador, sé que la gente de River habló con él y creo que tiene el deseo de jugar en River”.
LE PUEDE INTERESAR
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni
LE PUEDE INTERESAR
Un salto de calidad para los juveniles de Quilmes
De esta manera, la oferta de cinco millones de dólares del Millonario por el 80% de la ficha del jugador pesó y en las próximas horas, todo quedaría cerrado. Además, al elenco mendocino le quedaría una plusvalía del 30% en una futura venta.
Por su parte, lo de Maher Carrizo parece complicado, ya que Vélez quiere más de 16 millones de dólares por su pase. El Fortín espera una oferta de Europa, más allá del interés del Millonario y también del jugador, de llegar a un acuerdo.
La idea de River es negociar la compra de una parte del porcentaje, algo que el club de Liniers no ve con buenos ojos. Si bien la operación no será sencilla, hay optimismo porque Vélez ceda en sus pretensiones.
Además trascendió que la negociación se está realizando entre los presidentes de los clubes. Sin dudas, Carrizo es una de las grandes joyas del fútbol argentino y el deseo del cuadro de Liniers es no dárselo a un rival directo.
River va a tener su último entrenamiento de pretemporada en San Martín de Los Andes, ya que mañana viajará a Uruguay, donde realizará la última etapa de la preparación.
Y el domingo, va a disputar el primer amistoso del año: será ante Millonarios, a partir de las 21 horas. Sin embargo, la organización del encuentro confirmó que ese partido tendrá cambio de sede: finalmente no se disputará en el Campus de Maldonado, sino en el Gran Parque Central perteneciente a Nacional de Montevideo.
Por su parte, también se confirmó que el duelo se podrá ver por ESPN Premium y también por el plan completo de Disney +. Por su parte, su segundo amistoso será frente a Peñarol, el sábado 17 en Maldonado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí