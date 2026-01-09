River sigue en la búsqueda de un delantero

River se sigue moviendo en el mercado de pases y espera cerrar a un delantero de área. Tras la salida de Miguel Borja y pese a que ya concretó las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, Gallardo quiere a su atacante.

Y el apuntado es Santino Andino, el atacante de Godoy Cruz y que tuvo un buen paso con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile 2025.

Sin embargo, la situación parecía complicada, ya que horas atrás, el Panathinaikos de Grecia se metió en la negociación y sedujo al delantero, con un contrato mejor. Pese a esto, ofreció menos dinero que el Millonario, por lo que el club mendocino decidió rechazar la oferta.

De esta manera y en cuestión de horas, River podría cerrar la operación para quedarse con el pase de Andino. Sobre todo, luego de las declaraciones del presidente del Tomba, José Mansur, quien destacó que hay grandes avances.

“La parte de Godoy Cruz está, la parte de River está; falta la parte del jugador, que entiendo se definirá rápido. Hay factores externos que pueden confundir al chico”, señaló.

Y agregó: “La oferta del Panathinaikos fue rechazada. Godoy Cruz va a elegir el socio que quiere tener a futuro, apostando por el jugador. Tuve muy poca charla con el jugador, sé que la gente de River habló con él y creo que tiene el deseo de jugar en River”.

De esta manera, la oferta de cinco millones de dólares del Millonario por el 80% de la ficha del jugador pesó y en las próximas horas, todo quedaría cerrado. Además, al elenco mendocino le quedaría una plusvalía del 30% en una futura venta.

Por su parte, lo de Maher Carrizo parece complicado, ya que Vélez quiere más de 16 millones de dólares por su pase. El Fortín espera una oferta de Europa, más allá del interés del Millonario y también del jugador, de llegar a un acuerdo.

La idea de River es negociar la compra de una parte del porcentaje, algo que el club de Liniers no ve con buenos ojos. Si bien la operación no será sencilla, hay optimismo porque Vélez ceda en sus pretensiones.

Además trascendió que la negociación se está realizando entre los presidentes de los clubes. Sin dudas, Carrizo es una de las grandes joyas del fútbol argentino y el deseo del cuadro de Liniers es no dárselo a un rival directo.

CAMBIO DE SEDE

River va a tener su último entrenamiento de pretemporada en San Martín de Los Andes, ya que mañana viajará a Uruguay, donde realizará la última etapa de la preparación.

Y el domingo, va a disputar el primer amistoso del año: será ante Millonarios, a partir de las 21 horas. Sin embargo, la organización del encuentro confirmó que ese partido tendrá cambio de sede: finalmente no se disputará en el Campus de Maldonado, sino en el Gran Parque Central perteneciente a Nacional de Montevideo.

Por su parte, también se confirmó que el duelo se podrá ver por ESPN Premium y también por el plan completo de Disney +. Por su parte, su segundo amistoso será frente a Peñarol, el sábado 17 en Maldonado.