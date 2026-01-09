Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima

Un hombre sobrevivió de milagro luego de que un vidrio que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre su cabeza, mientras se encontraba sentando en la vereda de un bar del barrio porteño de Palermo, desayunando.

El insólito caso, que pudo terminar de manera trágica, sucedió el sábado 13 de diciembre por la noche, pero el video recién se conoció ayer y explotó en las redes sociales.

En las imágenes se muestra el momento exacto de la caída del vidrio de doble protección sobre el comensal.

De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, desde donde dieron aviso al SAME, según fuentes policiales.

En el lugar, los médicos asistieron al lesionado, un hombre de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.

Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del 4to piso del cual se desprendió el vidrio, y que se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, por lo que les permitió ingresar.

Por precaución y, ante un posible hecho similar, se retiró la otra placa de vidrio, que quedó en la ventana.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el vidrio y el motivo de que se desprendió. También las eventuales responsabilidades en el caso.

En el plano civil, además del titular del inmueble, también debería responder el Consejo de Administración por la falta de contralor sobre la seguridad del inmueble.