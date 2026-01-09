Siguen los incendios en Chubut y los evacuados

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Continúa siendo desesperante el panorama por los incendios en la provincia de Chubut, donde ya se perdieron por las llamas 1.800 hectáreas de bosque nativo.
Hasta el momento se maneja como principal hipótesis que el desastre fue provocado de manera intencional, a lo cual también le dio asidero el gobierno chubutense.
Tan es así, que el gobernador Ignacio Torres advirtió que quien quiera sembrar miedo, va a terminar preso”.
En esa línea, sostuvo que antes de que comenzaran los incendios, en la provincia, el pasado 9 de diciembre, “se recibieron amenazas telefónicas”.
Torres apuntó, al respecto, contra “marginales y violentos con delirios revolucionarios”.
Por eso que, además, anunció una “recompensa de 50 millones de pesos” sobre el incendio de El Oso.
A diferencia de sus críticas a la Justicia federal, elogió el accionar del fiscal provincial Carlos Díaz Mayer, aunque por ahora no se registraron detenciones.
Se mostró preocupado por el foco de Puerto Patriada, donde el fuego ya destruyó 10 viviendas.
No obstante, el gobernador de Chubut destacó el trabajo conjunto con el gobierno nacional.
Afirmó que los brigadistas del Sistema Nacional y los provinciales operan “codo a codo”, con todos los aviones hidrantes disponibles, al tiempo que negó cualquier reproche hacia Nación.
Hasta el momento, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, en donde hubo daños en la infraestructura, la producción y la vida local.
Hasta el momento, el fuego no da tregua y los brigadistas construyeron y consolidaron las fajas cortafuegos y protegieron viviendas. Además, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno.
Luego de que más de 3.000 turistas tuvieran que ser evacuados, las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde se iniciaron las llamas.
De esta manera, descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzaron la presunción de una acción humana deliberada, según detalló el Ministerio Público Fiscal en su informe.
Cabe señalar que el gobierno nacional dispuso reforzar medidas para prevenir incendios en parques de la Patagonia y fortalecer la coordinación entre organismos. Es para reducir el riesgo de siniestros en áreas protegidas, dando prioridad a la seguridad y la protección ambiental en el verano.
