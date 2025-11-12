En octubre la inflación fue del 2,3%: en los últimos doce meses acumuló un 31,3%

La inflación fue del 2,3% en octubre último y acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses, informó el INDEC. En tanto, en lo que va del año los precios subieron 24,8%.

La división de mayor aumento en octubre fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

Transporte y vivienda las mayores subas en el mes

Transporte y vivienda fueron las divisiones con mayor aumento de precios en octubre, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundida hoy.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), que se incrementaron por encima del promedio del IPC (2,3%).

El organismo indicó que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

En tanto, en el detalle de variación de precios de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA, se destacó el aumento mensual del limón (60,8%), asado (5,2%) y pan de mesa (4,7%).

Las bajas se observaron en los precios del tomate redondo (-9,4%), arroz blanco simple (-2,5%), manteca (-1,4%) y pollo entero (-1,1%), entre otros.