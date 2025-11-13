Un nieto de John Kennedy, candidato a legislador

El nieto de John F. Kennedy, Jack Schlossberg, se postulará para la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo año.

Según se indicó, Schlossberg buscará una banca clave en Nueva York que quedará vacante tras la renuncia del veterano representante demócrata Jerry Nadler.

“Este distrito debería tener un representante que pueda aprovechar la creatividad, la energía y el empuje de este distrito y traducir eso en poder político en Washington”, declaró Schlossberg en un video de campaña publicado en las redes sociales el martes por la noche.

El demócrata Schlossberg lanzó ayer oficialmente su campaña, tal como había anticipado por mail a sus simpatizantes.

Schlossberg tiene un gran número de seguidores en las redes sociales con publicaciones frecuentes en las que opina sobre temas nacionales, incluyendo los ataques contra su primo, el actual Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.