Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

La Plata: quisieron hacer de "youtubers exploradores" en la fábrica Sancor abandonada y terminaron fracturados

La Plata: quisieron hacer de "youtubers exploradores" en la fábrica Sancor abandonada y terminaron fracturados
10 de Enero de 2026 | 20:08

Escuchar esta nota

Dos adolescentes resultaron heridos tras ingresar a una fábrica abandonada de Sancor en La Plata para realizar contenido para redes sociales, en un episodio que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho ocurrió este viernes, en el predio ubicado en Camino General Belgrano y 516, frente al hipermercado Carrefour, donde funciona desde hace años la planta abandonada de la ex empresa láctea.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras una denuncia radial y encontró a dos menores lesionados dentro del establecimiento en desuso.

Las víctimas fueron identificadas como Ángela Sabrina Gómez, de 14 años, quien presentaba dolores corporales, y Evaristo Arioni, de 15, quien sufrió una fractura en la muñeca derecha.

De acuerdo al parte oficial, los adolescentes se encontraban explorando el edificio abandonado y grabando videos para redes sociales cuando, al desplazarse por el primer piso, cedió una estructura debido al riesgo de derrumbe, provocando que ambos cayeran hacia la planta baja.

LE PUEDE INTERESAR

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Últimas noticias de Policiales

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata
Espectáculos
Robo a Nicolás Wiñazki: detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista de TN
De botineras a poleras al galope: mejorando el piné
Maxi López volvió a Argentina: "Creo que extrañé mucho a mi país"
Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada
“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
La Ciudad
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Tras la lluvia, vuelve el calor y se hará sentir por varios días
Alquileres en La Plata: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Información General
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla