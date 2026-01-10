Dos adolescentes resultaron heridos tras ingresar a una fábrica abandonada de Sancor en La Plata para realizar contenido para redes sociales, en un episodio que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho ocurrió este viernes, en el predio ubicado en Camino General Belgrano y 516, frente al hipermercado Carrefour, donde funciona desde hace años la planta abandonada de la ex empresa láctea.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras una denuncia radial y encontró a dos menores lesionados dentro del establecimiento en desuso.

Las víctimas fueron identificadas como Ángela Sabrina Gómez, de 14 años, quien presentaba dolores corporales, y Evaristo Arioni, de 15, quien sufrió una fractura en la muñeca derecha.

De acuerdo al parte oficial, los adolescentes se encontraban explorando el edificio abandonado y grabando videos para redes sociales cuando, al desplazarse por el primer piso, cedió una estructura debido al riesgo de derrumbe, provocando que ambos cayeran hacia la planta baja.