Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Maxi López volvió a Argentina: "Creo que extrañé mucho a mi país"

Maxi López volvió a Argentina: "Creo que extrañé mucho a mi país"
10 de Enero de 2026 | 19:55

Escuchar esta nota

El exfutbolista Maxi López volvió a la Argentina y no ocultó su emoción por reencontrarse con sus raíces. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, López mostró el amanecer en Mar del Plata y dejó un mensaje cargado de nostalgia y afecto por el país: “La Feliz (MDQ). Qué lugar este. Creo que extrañé mucho a mi país”.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, que celebraron su regreso y destacaron el valor simbólico del mensaje. Instalado en la ciudad atlántica, el ex futbolista estará trabajando junto a un canal de streaming.

El retorno de Maxi López responde también a una intensa agenda laboral, que incluye su participación en MasterChef Celebrity y otros proyectos vinculados al mundo del entretenimiento. En distintas entrevistas, López explicó que esta etapa lo encuentra motivado y con ganas de reconectarse con la Argentina, un deseo que, según dejó entrever, venía postergando desde hacía tiempo.

Más allá de las polémicas que rodearon sus decisiones familiares en las últimas semanas, el exfutbolista destacó que llegó al país “con el corazón lleno”, convencido de que este regreso era necesario a nivel personal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Últimas noticias de Espectáculos

Robo a Nicolás Wiñazki: detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista

De botineras a poleras al galope: mejorando el piné

Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada

“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
Policiales
En la fábrica Sancor abandonada: "youtubers exploradores" terminaron fracturados en La Plata
Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata
Información General
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
La Ciudad
El mercado inmobiliario platense espera el empujón que todavía no llega
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Tras la lluvia, vuelve el calor a La Plata y se hará sentir por varios días
Alquileres en La Plata: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla