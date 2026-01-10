Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle
10 de Enero de 2026 | 19:09

Escuchar esta nota

Luis Acosta Abruzzese, un hombre de 35 años de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, fue detenido este viernes por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de asesinar a su mujer y a su hijo de apenas 11 meses de edad.

El hecho se descubrió en un domicilio de la calle Matienzo al 5500, en la mencionada localidad matancera. La primera señal de alarma la dieron los padres de Gimena Agustina López Cardozo (26), una de las víctimas. “No nos contesta los mensajes y su pareja no nos permite entrar a la casa”, refirieron ambos progenitores al personal policial que arribó a la finca luego del llamado al 911.

Al constatar que había allí un contexto de violencia de género y que el sospechoso no respondía a los golpes para que abra la puerta, los efectivos consultaron con la fiscal Pamela Piatelli, a cargo de la UFI especializada en la temática, que ordenó que los uniformados realicen un allanamiento de urgencia en el lugar.

El temor de la familia fue corroborado con el ingreso de los agentes a la casa en que vivían la joven mamá y su bebé: ambos habían fallecido. La mujer fue asesinada por estrangulamiento mientras que el niño de 11 meses había sido degollado. El agresor, en tanto, había huido del lugar sin ser detectado por el resto de los allegados a las víctimas.

En la calle

Cuando se confirmaron los crímenes tomó intervención en la causa el fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, quien ordenó un rápido relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. La evidencia indicaba que el principal sospechoso del doble crimen, el novio de la mujer y padre de la criatura, había huido del lugar caminando.

El funcionario ordenó un operativo cerrojo de urgencia que involucró a varias dependencias policiales, ya que creía que Acosta Abruzzese podía estar aún cerca. Así, un móvil del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría de González Catán identificó al hombre caminando por las calles Valentín Gómez. Al ver a los uniformados intentó alejarse corriendo, pero fue rápidamente reducido.

Femicidio y filicidio

El acusado, que se negó a declarar, enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (respecto de su pareja) en concurso real con homicidio agravado por el vínculo (respecto del bebé).

Fuentes policiales señalaron que no había denuncias previas por violencia en contra de Acosta Abruzzese durante los 10 años que estuvo junto a López Cardozo. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de una amiga de la joven el hombre era “muy violento” con ella.

 

