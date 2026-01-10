Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tras la lluvia, vuelve el calor y se hará sentir por varios días

10 de Enero de 2026 | 18:58

Escuchar esta nota

El alivio que trajo la lluvia a las altas temperaturas que azotaban a La Plata y alrededores terminará en las próximas horas. Es que domingo finalizará con una máxima de 29°C y el calor se volverá a instalar. 

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas escalarán nuevamente, algunas superando los 30°C esta semana. Las mínimas también registrarán un aumento y no hay lluvias a la vista, al menos por ahora. 

Este sábado, el día continuará inestable, con lluvias y máximas de 22°C. Para este domingo, el SMN adelantó que la mañana y tarde el cielo estará despejado con una mínima de 13° y máxima de 29°C. 

Para el lunes, el calor continuará en aumento y el termómetro oscilará entre los 16 y 32°C, condiciones que se sostendrán hasta el próximo fin de semana, siendo el primer día hábil el más caluroso. 


