“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario

La Semana de la Música, que enmarcará el festejo por el 143 aniversario de la fundación de La Plata sumó ayer un nuevo atractivo con especial significación: el miércoles 19 se presentará en Plaza Moreno la banda de rock “El Mató a un Policía Motorizado”, que lidera el cantante y guitarrista de Barrio Jardín, Santiago “Motorizado” Barrionunevo, según anunció ayer la Municipalidad.

Se confirmó ayer también que la jornada del aniversario, el miércoles 19, será no laborable, lo que deja en la decisión de comercios y empresas si se trabajará. La administración publica no lo hará.

La agenda será amplia en números y días. Arrancará mañana y llegará hasta el sábado 22 con espectáculos gratuitos de diversos géneros en espacios emblemáticos de la ciudad.

Todavía resta definir una casillero: para el jueves 20, la organización anunció una sorpresa. “El miércoles estará Santiago Motorizado, el jueves hay una sorpresa”, indicó en la víspera el intendente Julio Alak, quien añadió: “Esta será la primera edición de la Semana de la música en La Plata y ojalá sean muchas más. Quiero que sea como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín de Córdoba, la semana del cine en Mar del Plata, el Festival de San Sebastián en Europa, el Viña del Mar en Chile”.

El cronograma La iniciativa se enmarca en una serie de ocho jornadas de shows gratuitos que atraviesan géneros como tango, folclore, rock, bolero y jazz, en plazas, teatros y otros espacios de La Plata. Mañana, a las 18 se presentará el show Piazzolla Electrónico x Nico Sorín, frente a la Catedral; el domingo, a las 18 se presentará la Misa Criolla, Frente a la Catedral; el lunes, desde las 20:00, Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas en el Hipódromo; el martes 18, desde las 18, Peña Aniversario en Meridiano V; el miércoles 19, desde las 13, Festival en Plaza Moreno; jueves 20, a las 18 Gala Lírica en el Teatro Argentino; viernes 21, desde las 12, Festival Sorpresa en Plaza Moreno; y a las 21 Grandes del Jazz en el Salón Dorado Municipal; sábado 22 de noviembre, a las 19 Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros, en el Pasaje Dardo Rocha; y a las 22, se prevé actividades en la calle en 50 centros culturales.