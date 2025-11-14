Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales |Gonnet

Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban

La víctima resultó ser un empresario de 82 años. Los ladrones emplearon la modalidad conocida como “rompe y arrebata”

Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban

El lugar del ataque

14 de Noviembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

El dueño de la concesionaria Simone, de 82 años, fue víctima de un violento robo en la intersección de 131 y 501, en La Plata, mientras esperaba el cambio de un semáforo. Fue alrededor de las 13. Dos hombres con el rostro descubierto se acercaron por ambos lados del vehículo y rompieron al mismo tiempo los cristales delanteros con una herramienta similar a una masa o martillo.

Uno de los delincuentes tomó un maletín ubicado en el asiento del acompañante y el otro intentó sacar al conductor del auto (Guillermo Fausto Simone). Asustado por la situación, el hombre aceleró para escapar del lugar y se dirigió directamente a su domicilio, donde permaneció en estado de shock. Allí constató el faltante de un maletín con documentación variada, un iPad y una chequera.

Un dato relevante surgió poco después: el iPad robado continuó emitiendo ubicación satelital durante varias horas. Desde el momento del asalto hasta el día siguiente, el dispositivo se mantuvo activo sobre un punto de la calle 523 entre 139 y 140, una pista que podría servir para reconstruir el recorrido posterior de los ladrones o identificar un posible lugar de resguardo del botín.

La información, según fuentes cercanas a la investigación, fue incorporada como elemento de interés. Los peritos analizaron también el daño en el vehículo. Los cristales rotos de manera simultánea sugieren que los agresores tenían práctica en este tipo de maniobras maximizando la sorpresa y reduciendo el tiempo de reacción de la víctima.

El uso de esta modalidad, conocida como “rompe y arrebata”, cobra especial relevancia cuando se ejecuta con la intención adicional de intentar sacar al conductor del vehículo, lo que eleva la peligrosidad del hecho.

Con estos elementos, la causa avanza bajo la figura de robo. Se analizan posibles cámaras de seguridad ubicadas en la esquina del ataque para identificar los movimientos previos y posteriores de los ladrones.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”

LE PUEDE INTERESAR

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro

La secuencia registrada por la víctima, sumada a las pistas tecnológicas del dispositivo sustraído, abre una línea de trabajo que podría aportar claridad sobre un episodio que, aunque rápido, dejó huellas concretas en la siesta platense.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de Policiales

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro

Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
La Ciudad
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Tensión por una fiesta de colegios en un salón
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla