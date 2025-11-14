Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |El bolsillo que se reciente hasta en lo básico

Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación

Algunas boletas ya rondan en 100% en lo que va del año, bien lejos del acumulado del 24,8% que anunció el Indec

Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
14 de Noviembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

La inflación acumuló en el año un alza del 24,8 por ciento, según el Indec. Sin embargo, los incrementos en tarifas de servicios básicos en algunos casos, le ganan y por mucho a esa medición. Para empezar, el agua, que en diciembre subirá 10% se anunció ayer y ya lleva cerca del 100% en el año.

Según el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló el 32,4 por ciento, entre diciembre de 2024 y este mes. En tanto, Transporte llega al 23,1 por ciento y comunicación el 27,2 por ciento. Hacia el interior de esos conglomerados, este diario pudo detectar impactos más fuertes.

En este marco, la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que presta el servicio de agua y clocacas en la Ciudad y en gran parte del interior de la Provincia, aplicará un incremento tarifario del 10,85% a partir de diciembre. Así lo establece la resolución 1069, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La compañía actualiza la tarifa mediante una fórmula cuatrimestral que ajusta el valor del metro cúbico en función del Índice de Salarios (IS) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), específicamente en los capítulos “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.

De este modo, el valor del metro cúblico registra un incremento que supera el 100 por ciento, por la aplicación de un ajuste del 50 por ciento desde octubre de 2024 y un retroactivo correspondiente a este período, que impactó en las facturas de enero y febrero.

En lo que va del año, Camuzzi Gas Pampeana —la distribuidora que opera en gran parte del territorio bonaerense, incluida La Plata, Berisso y Ensenada— aplicó un aumento acumulado del 30 por ciento en la tarifa. Los incrementos fueron del 1 por ciento en febrero; 2 por ciento en marzo y julio; 3 por ciento en abril, mayo y agosto; y 4 por ciento en junio, septiembre, octubre y noviembre.

LE PUEDE INTERESAR

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

LE PUEDE INTERESAR

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras

En materia de transporte, según el esquema de actualización vigente —que establece aumentos mensuales resultantes de la suma del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2% adicional—, el boleto de colectivo acumula un incremento superior al 120%, convirtiéndose en uno de los servicios con mayor suba.

En enero, el pasaje mínimo costaba $270 y, desde el 1° de noviembre, superó el doble de ese valor. Desde la implementación de la fórmula de actualización, las subas mensuales fueron del 4,4% en abril; 5,9% en mayo; 4,8% en junio; 3,5% en julio; 3,6% en agosto; 3,9% en septiembre y 3,9% en octubre, además de los aumentos del 15% en febrero y del 12% en marzo.

En el combustible, el incremento estimado ronda el 20 por ciento, según indicó Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia.

Por su parte, el servicio eléctrico que presta Edelap acumula hasta noviembre un incremento aproximado del 20%. En tanto, los servicios de comunicación registran un aumento que supera el 35% en el período.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Aumento acumulado al mes de octubre

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de La Ciudad

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras

“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario

Tensión por una fiesta de colegios en un salón
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla