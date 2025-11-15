Un intento de homicidio va camino al juicio oral

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Un brutal paso más de violencia escolar, con varias personas golpeadas
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Llaman a indagatoria a Spagnuolo por presuntas coimas en la ANDIS
Arranca una semana de música por el 143 aniversario de la Ciudad
Actividades: fiestas, taller de cine y música, aniversario de El Peligro
Cuarto intermedio para definir el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Trump embarra la cancha: pide investigar a Clinton y a empresarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género”. Con esa grave imputación, Facundo Javier Lemos espera el juicio oral. La víctima fue su ex novia, Sofía Tunno Espinosa, quien -el 28 de marzo de 2023- cayó por la ventana de un departamento de un quinto piso, en un edificio situado en 1 y 44.
Del proceso se sabe que están con el ofrecimiento probatorio y la evacuación de diferentes traslados.
También se informó que al imputado le denegaron una medida morigeratoria de su situación de detención, pese a las graves denuncias sobre presuntas irregularidades sostenidas por la defensa. Entre ellas que una pericia clave la hizo una polémica perito, supuestamente, en base a fotografías.
Sin embargo, hasta el momento todo sigue igual. Con Lemos detenido y sin acceder a la excarcelación pretendida.
Según la investigación, Lemos la tiró por la ventana y según la defensa, la chica atentó contra su vida, ya que tendría antecedentes.
En el debate intervendrá el Tribunal Oral V de La Plata, con la participación del fiscal Lucas Domsky.
LE PUEDE INTERESAR
Al hospital llegó en estado de shock y muy angustiada
“La causa está dormida. Se mueve a fuego lento. Es una vergüenza. Mi hijo es inocente”, denunció el papá en contacto con este diario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí