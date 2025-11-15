Un intento de homicidio va camino al juicio oral

“Tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género”. Con esa grave imputación, Facundo Javier Lemos espera el juicio oral. La víctima fue su ex novia, Sofía Tunno Espinosa, quien -el 28 de marzo de 2023- cayó por la ventana de un departamento de un quinto piso, en un edificio situado en 1 y 44.

Del proceso se sabe que están con el ofrecimiento probatorio y la evacuación de diferentes traslados.

También se informó que al imputado le denegaron una medida morigeratoria de su situación de detención, pese a las graves denuncias sobre presuntas irregularidades sostenidas por la defensa. Entre ellas que una pericia clave la hizo una polémica perito, supuestamente, en base a fotografías.

Sin embargo, hasta el momento todo sigue igual. Con Lemos detenido y sin acceder a la excarcelación pretendida.

Según la investigación, Lemos la tiró por la ventana y según la defensa, la chica atentó contra su vida, ya que tendría antecedentes.

En el debate intervendrá el Tribunal Oral V de La Plata, con la participación del fiscal Lucas Domsky.

“La causa está dormida. Se mueve a fuego lento. Es una vergüenza. Mi hijo es inocente”, denunció el papá en contacto con este diario.