IMPACTANTES VIDEOS.- Ezeiza, zona de guerra y miedo: "¡Corran! ¡A casa, a casa!"

Escuchar esta nota
"Corran, wachos, corran" #Ezeiza
Uno de los videos más dramáticos fue grabado por un hombre, aparentemente un operario de la fábrica, que caminaba hacia el fuego cuando se desató una explosión "estruendosa". En medio del caos, se lo escucha gritar a sus compañeros: "¡Corran wacho, corran! ¡Dale corran, a casa, a casa! ¡Bajo techo!".
Un hombre estaba filmando el incendio de la fábrica de pintura en Spegazzin, Ezeiza y voló por los aires cuando explotó.
En una segunda filmación, una vecina que circulaba en un auto grabó el momento exacto del estallido.
Aterrada, le grita al conductor: "Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso?".
Un panorama dantesco en la explosión de Ezeiza.
La mujer, que logró filmar la bola de fuego, cierra la grabación confesando: "Me agarró miedo".
Agencia El Vigía, [Nov 14, 2025 at 10:08 PM]
Terrible explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Aún no se conoce el origen. Trabajan 15 dotaciones de bomberos.
🚒
Un video grabado desde un auto en el interior del Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, muestra la devastación total causada por la serie de explosiones e incendios ocurridos este viernes por la noche.
#Ezeiza Los respetos de siempre al personal de Salud y Seguridad. Pero el papel de los Bomberos en estos casos es inconmensurable. Heorico. Épico. Conmovedor.
pic.twitter.com/Flw1Z9ubSb
Las imágenes revelan un escenario de "zona de guerra", con las estructuras metálicas de los galpones totalmente colapsadas y retorcidas, mientras el fuego sigue activo entre los escombros.
