Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar arrancó el año con alzas en todas sus variantes. El oficial cerró en $1.495 cuando la flotación cambiaria pasó a actualizarse según la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, en lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo del último inflación dada a conocer por el Indec.

En el inicio de 2026, y el primer día del nuevo esquema de bandas cambiarias el dólar oficial anotó su mayor alza diaria en seis semanas. Con la reciente modificación, el Gobierno aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de un renovado aumento de la demanda.

Ayer viernes el techo de la banda pasó desde $1.526,1 del martes pasado al actual $1.529. El último día de enero la banda llegará a $1.564.

En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el martes 13 de enero. El piso de la banda acompañará ese mismo ritmo de actualización.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $1.475. El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457. Así se ubica 56 pesos abajo del techo de la banda del día.

En el Banco Nación hubo un aumento de 15 pesos que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025.

También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP marcó $1.504 mientras que el contado con liquidación operó en los $1.539.

El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta. Así, el tipo de cambio informal operó a contramano del fuerte salto del dólar contado con liquidación (CCL) y se mantuvo estable en la primera jornada del año.

Con este nuevo esquema para el dólar, el Banco Central espera sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas.

En una semana, el gobierno debe cumplir con el pago de vencimientos de deuda por U$S4.200 millones.

En acciones y bonos la primera rueda del año estuvo marcada por la volatilidad. El S&P Merval en dólares osciló entre bajas y alzas, y coqueteó con perforar los 2.000 puntos, pero cerró por encima de este nivel clave; mientras que los ADRs finalizaron con mayoría de bajas. Los bonos en dólares, por su parte, cerraron con ganancias en Nueva York y el riesgo país operó en 553 puntos básicos, luego que en la última rueda de 2025 el índice económico finalizara en torno a los 570 puntos básicos.

En Nueva York, los papeles argentinos que lideraban las subas eran Ternium (2,4%), YPF (1,5%) y Tenaris (1,4%). En el extremo opuesto, los títulos de Banco Supervielle, Mercado Libre y Cresud anotaban caídas de hasta 2,4%, 1,5% y 1,3%, respectivamente.

Los ADRs anotaron avances de hasta 1% de la mano de Edenor, seguida por IRSA (+0,9%) e YPF (+0,8%).

Como contrapartida, Grupo Supervielle, Banco Macro y Cresud caen 2,1%, 1,3% y 1,2%, respectivamente.

El S&P Merval trepó 2,4%, hasta 3.126.292,19 puntos en pesos, mientras su contraparte en dólares avanzó 0,8% a 2.022,65 puntos.