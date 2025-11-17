Los pibes que abandonan el Pincha a fin de año

En los últimos días, Estudiantes definió los futbolistas de la divisional más grande de Juveniles que continuarán y los que no la próxima temporada. De todos los categoría 2005, tan solo 4 siguen.

Tal como sucede todos los años, el Pincha debe firmar el primer contrato de mayor edad en la Cuarta categoría. Mientras que los que no cuentan con esa posibilidad abandonan la Institución.

En este sentido, sobresalen el lateral Ezequiel Orbe, que curiosamente fue el primer 2005 que debutó bajo la conducción técnica de Eduardo Domínguez, en agosto de 2023; y otro con bautismo en el primer equipo albirrojo como el atacante Matías Contrera, quien cumplió su sueño en septiembre el año pasado.

A su vez, tampoco logró alcanzar el objetivo el creativo Juan Pablo Arango, que supo ser citado a Primera, y otro volante de generación como Bautista Benítez, el hijo del “Chino”. Además, se suman a la extensa lista de 13 futbolistas: el guardameta Federico Montiel, los defensores centrales Carlos Acuña, Lautaro Fernández, Franco Valenzuela, el marcador de punta derecho Santino Fabi, el atacante Luca Landriel, los delanteros Lisandro Guzmán y Tobías Ganduglia.

Por otra parte, en las próximas horas, desde Estudiantes harán oficial la confirmación de los cuatro canteranos que firmarán sus vínculos profesionales con el Pincha.

Aquelos jugadores son el arquero Tiziano Van der Tuin, el zaguero Máximo Desábato, qien ya tuvo su bautismo, el mediocampista Galo Galarza y el delantero Martín Naser. A su vez, estos futbolistas se sumarán al selecto grupo que ya integraban Ciro Spalletta, Lucas Cornejo, Mikel Amondarain y Joaquín Pereyra. Anteriormente, habían iniciado el camino Emanuel Dall’aglio, Nehuen Benedetti y Fabricio Pérez. Es decir, la 2005 aportó al menos 11 futbolistas para la Primera.