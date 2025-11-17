Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CATEGORÍA 2005

Los pibes que abandonan el Pincha a fin de año

Los pibes que abandonan el Pincha a fin de año

Bautista benítez

17 de Noviembre de 2025 | 02:55
Edición impresa

En los últimos días, Estudiantes definió los futbolistas de la divisional más grande de Juveniles que continuarán y los que no la próxima temporada. De todos los categoría 2005, tan solo 4 siguen.

Tal como sucede todos los años, el Pincha debe firmar el primer contrato de mayor edad en la Cuarta categoría. Mientras que los que no cuentan con esa posibilidad abandonan la Institución.

En este sentido, sobresalen el lateral Ezequiel Orbe, que curiosamente fue el primer 2005 que debutó bajo la conducción técnica de Eduardo Domínguez, en agosto de 2023; y otro con bautismo en el primer equipo albirrojo como el atacante Matías Contrera, quien cumplió su sueño en septiembre el año pasado.

A su vez, tampoco logró alcanzar el objetivo el creativo Juan Pablo Arango, que supo ser citado a Primera, y otro volante de generación como Bautista Benítez, el hijo del “Chino”. Además, se suman a la extensa lista de 13 futbolistas: el guardameta Federico Montiel, los defensores centrales Carlos Acuña, Lautaro Fernández, Franco Valenzuela, el marcador de punta derecho Santino Fabi, el atacante Luca Landriel, los delanteros Lisandro Guzmán y Tobías Ganduglia.

Por otra parte, en las próximas horas, desde Estudiantes harán oficial la confirmación de los cuatro canteranos que firmarán sus vínculos profesionales con el Pincha.

Aquelos jugadores son el arquero Tiziano Van der Tuin, el zaguero Máximo Desábato, qien ya tuvo su bautismo, el mediocampista Galo Galarza y el delantero Martín Naser. A su vez, estos futbolistas se sumarán al selecto grupo que ya integraban Ciro Spalletta, Lucas Cornejo, Mikel Amondarain y Joaquín Pereyra. Anteriormente, habían iniciado el camino Emanuel Dall’aglio, Nehuen Benedetti y Fabricio Pérez. Es decir, la 2005 aportó al menos 11 futbolistas para la Primera.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies

Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo

Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
La Ciudad
Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares
De Madrid a La Plata: buscan talentos locales
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Política y Economía
Acuerdo con EE UU: atentos al dólar y a las tasas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
El Gobierno rediseñó el esquema de poder en torno a Karina Milei
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla