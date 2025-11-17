Los pibes que abandonan el Pincha a fin de año

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En los últimos días, Estudiantes definió los futbolistas de la divisional más grande de Juveniles que continuarán y los que no la próxima temporada. De todos los categoría 2005, tan solo 4 siguen.
Tal como sucede todos los años, el Pincha debe firmar el primer contrato de mayor edad en la Cuarta categoría. Mientras que los que no cuentan con esa posibilidad abandonan la Institución.
En este sentido, sobresalen el lateral Ezequiel Orbe, que curiosamente fue el primer 2005 que debutó bajo la conducción técnica de Eduardo Domínguez, en agosto de 2023; y otro con bautismo en el primer equipo albirrojo como el atacante Matías Contrera, quien cumplió su sueño en septiembre el año pasado.
A su vez, tampoco logró alcanzar el objetivo el creativo Juan Pablo Arango, que supo ser citado a Primera, y otro volante de generación como Bautista Benítez, el hijo del “Chino”. Además, se suman a la extensa lista de 13 futbolistas: el guardameta Federico Montiel, los defensores centrales Carlos Acuña, Lautaro Fernández, Franco Valenzuela, el marcador de punta derecho Santino Fabi, el atacante Luca Landriel, los delanteros Lisandro Guzmán y Tobías Ganduglia.
Por otra parte, en las próximas horas, desde Estudiantes harán oficial la confirmación de los cuatro canteranos que firmarán sus vínculos profesionales con el Pincha.
Aquelos jugadores son el arquero Tiziano Van der Tuin, el zaguero Máximo Desábato, qien ya tuvo su bautismo, el mediocampista Galo Galarza y el delantero Martín Naser. A su vez, estos futbolistas se sumarán al selecto grupo que ya integraban Ciro Spalletta, Lucas Cornejo, Mikel Amondarain y Joaquín Pereyra. Anteriormente, habían iniciado el camino Emanuel Dall’aglio, Nehuen Benedetti y Fabricio Pérez. Es decir, la 2005 aportó al menos 11 futbolistas para la Primera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí