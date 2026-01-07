Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, y aunque la menor se encuentra estable continúa en terapia intensiva de Neonatología ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli. La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal. El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

“Con el cordón umbilical y bolsas encima”

La teniente 1° Verónica Ayala y el Sargento Hugo Leiva compartieron cómo fue el momento en que encontraron a una beba recién nacida y prematura en un tacho de basura: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”. Además, detalló, la pequeña “estaba desnuda” y tenía la marca de los fierros en la cara.

“Recibimos el llamado del 911 a las 5.40 y acudimos al lugar en donde el llamante refirió que escuchaba el llanto de un bebé. Cuando llegamos, la encontramos en la base del cesto de basura, en el interior, donde sólo se le veía la carita y sobre ella tenía más bolsas de basura”, explicó Ayala en compañía de Leiva.

Durante el móvil televisivo, la oficial señaló: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”. Con el foco nuevamente en la menor, la oficial rememoró: “Le dimos abrigo porque estaba sin ropa, desnuda, la abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”.

“No vi una nena. Era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”, añadió. En línea, enfatizó: “La bebé estaba en la base del tacho, en la parte de adentro, pero en la base. Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda”.

“Sobre ella, había más bolsas de basura. Todavía tenía el cordón. Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”, continuó. “Ahora pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando la sacamos. Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, cerró la policía.