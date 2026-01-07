Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”

Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
7 de Enero de 2026 | 20:27

Escuchar esta nota

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, y aunque la menor se encuentra estable continúa en terapia intensiva de Neonatología ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli. La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal. El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

“Con el cordón umbilical y bolsas encima”

La teniente 1° Verónica Ayala y el Sargento Hugo Leiva compartieron cómo fue el momento en que encontraron a una beba recién nacida y prematura en un tacho de basura: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”. Además, detalló, la pequeña “estaba desnuda” y tenía la marca de los fierros en la cara.

“Recibimos el llamado del 911 a las 5.40 y acudimos al lugar en donde el llamante refirió que escuchaba el llanto de un bebé. Cuando llegamos, la encontramos en la base del cesto de basura, en el interior, donde sólo se le veía la carita y sobre ella tenía más bolsas de basura”, explicó Ayala en compañía de Leiva.

Durante el móvil televisivo, la oficial señaló: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”. Con el foco nuevamente en la menor, la oficial rememoró: “Le dimos abrigo porque estaba sin ropa, desnuda, la abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”.

“No vi una nena. Era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”, añadió. En línea, enfatizó: “La bebé estaba en la base del tacho, en la parte de adentro, pero en la base. Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda”.

“Sobre ella, había más bolsas de basura. Todavía tenía el cordón. Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”, continuó. “Ahora pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando la sacamos. Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, cerró la policía.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Información General

Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
La Ciudad
Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola
Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones
Basural a cielo abierto en San Carlos
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Policiales
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
Espectáculos
Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla