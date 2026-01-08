Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL ESQUEMA FUE DETALLADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, MARCO RUBIO, ANTE EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE

Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

Control económico, reapertura gradual del mercado y una transición política supervisada, la hoja de ruta de Washington

Fase por fase: cómo es el plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela

Marco Rubio al explicar detalles del plan ante la prensa / AFP

8 de Enero de 2026 | 08:45
Edición impresa

La estrategia de Estados Unidos para encauzar la transición política en Venezuela se apoya en un plan escalonado de tres fases que prioriza la estabilización económica, la recuperación institucional y una reconfiguración del poder político bajo tutela internacional. El diseño fue expuesto por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, pocos días después de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Según explicó Rubio, la administración estadounidense busca evitar un escenario de descontrol interno tras la caída del líder chavista. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario, al subrayar que Washington no improvisa su política hacia Venezuela y que el proceso en marcha responde a una planificación previa.

PRIMERA FASE: ESTABILIZACIÓN INMEDIATA

La primera fase del plan está centrada en la estabilización inmediata del país y en el control de sus principales activos económicos, en especial el petróleo, considerado un factor clave para condicionar el rumbo del proceso político.

Rubio sostuvo que la denominada “cuarentena” aplicada sobre Venezuela es uno de los pilares de esta etapa. “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, señaló ante los legisladores.

En ese marco, confirmó nuevas incautaciones marítimas vinculadas al comercio de crudo venezolano y el avance de negociaciones para asumir el control total del petróleo actualmente almacenado en el país (ver página 2). “Como han visto, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó.

SEGUNDA FASE: RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La segunda etapa, definida por Washington como la fase de “recuperación”, apunta a la reintegración gradual de Venezuela al mercado global y a la reconstrucción de su entramado económico bajo nuevas reglas de juego.

Rubio explicó que esta instancia buscará garantizar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países puedan operar en Venezuela “de forma justa”, en un contexto regulado por Estados Unidos y sus aliados. El objetivo, según indicó, es normalizar el funcionamiento del mercado y sentar las bases para una reactivación económica sostenida.

En paralelo, el plan contempla un proceso de reconciliación política y social, destinado a recomponer el sistema institucional interno. “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, afirmó el funcionario.

Esta fase incluiría medidas judiciales, políticas y administrativas orientadas a descomprimir tensiones internas y a facilitar el regreso de actores políticos desplazados durante el régimen chavista.

TERCERA FASE: TRANSICIÓN POLÍTICA

La tercera y última fase del plan está enfocada en la transición política propiamente dicha, con la redefinición del liderazgo del país y la consolidación de un nuevo esquema institucional.

Rubio aclaró que esta etapa no se desarrollará de manera aislada, sino que se superpondrá parcialmente con las fases anteriores. “La tercera fase, por supuesto, será la de la transición. Parte de esto se solapará. Lo he descrito con gran detalle”, señaló, sin precisar plazos ni anticipar nombres para el recambio definitivo en el poder.

Desde Washington evitaron, por ahora, dar definiciones concretas sobre el formato del futuro gobierno venezolano, aunque dejaron en claro que el proceso estará sujeto a un monitoreo permanente.

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano "indefinidamente"

 

