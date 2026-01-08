Un agente de inmigración mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
Disparó contra la mujer que se encontraba en un vehículo
Un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos mató a una mujer durante un operativo migratorio en el sur de Minneapolis, informó el Departamento de Seguridad Nacional.
El tiroteo ocurrió en East 34th Street y Portland Avenue, donde las fuerzas federales y locales se enfrentaron durante horas con los manifestantes.
La víctima era una mujer de 37 años y el asesinato se produjo en medio de la afluencia de 2.000 agentes del orden federal al área metropolitana de Twin Cities.
Testigos informaron que sonaron silbatos para alertar a los vecinos de la presencia de ICE y afirmaron haber visto un Honda Pilot bloqueado por varios agentes federales, y uno de ellos intentó abrir la puerta del conductor. La conductora puso entonces reversa y luego la marcha adelante. Testigos afirman haber escuchado tres disparos. El Honda avanzó varios metros más antes de chocar contra otro vehículo.
El tiroteo está siendo investigado por el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.
Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en Truth Social el miércoles por la noche afirmando que la mujer asesinada por un agente de ICE “lo atropelló brutalmente” antes de recibir el disparo. Sin embargo, el video que adjuntó a la publicación no muestra señales de que un agente haya sido atropellado en el incidente.
Tensión en el Atlántico Norte y el reclamo de Rusia
En sus comentarios, Trump afirmó que “la mujer que conducía el automóvil era muy desordenada, obstruía y se resistía” y culpó de todo el incidente a “la izquierda radical que amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes del orden público y agentes de ICE a diario”.
Según la senadora estadounidense Tina Smith, la mujer asesinada era ciudadana estadounidense. Los líderes municipales afirmaron que la víctima era observadora legal de las acciones federales en la ciudad y no estaba sujeta a ningún arresto relacionado con el ICE.
