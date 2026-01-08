Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Fue a hacer trámites y de su casa en 530 entre 17 y 18 le sustrajeron un monto no precisado en dólares, pesos y además tres celulares
Para un hombre de 76 años y, sus vecinos de Tolosa, el brindis por la llegada del nuevo año no trajo demasiada alegría: un suculento robo, el 30 de diciembre, se anticipó con virulencia y les amargó la fiesta. A la víctima por el perjuicio y a sus conocidos, por el miedo.
Según pudo saber este diario de fuentes investigativas, el ataque ocurrió “cerca de las 11 de la mañana” en una vivienda de 530 entre 17 y 18.
Cuando el damnificado retornó a su hogar, quedó atónito al observar que la puerta de entrada estaba dañada, al igual que la cerradura.
Uno de los voceros precisó que una vez que el hombre entró, se encontró con que en el comedor “había vidrios esparcidos, que eran de un cuadro colgado en una pared”.
Pero la peor escena la tuvo cundo se dirigió a su habitación. Allí el desorden era absoluto. Al respecto, el informante mencionó que “había pertenencias de este señor desparramadas por todas partes, muchas de ellas en el piso”.
Paralelamente, señaló que “después comprobó que del modular que tiene en el sector del pasillo le habían robado tres teléfonos celulares”.
Asimismo, indicó que “expuso además que le llevaron dólares y pesos, aunque tampoco detalló las sumas”.
Por último, refirió que “el jubilado tuvo que pagarle a un cerrajero por los daños en la puerta y él se encargó, por su parte, de limpiar y acomodar sus cosas en la propiedad”.
En ese contexto, en medio de una preocupación generalizada, ahora esperan respuestas de las autoridades. Por un lado quieren la detención de los responsables y, por el otro, que la zona esté más resguardada de la delincuencia.
