Las tres fases del plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela
Las tres fases del plan de EE UU para “estabilizar” a Venezuela
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno nacional estudia aplicar un sistema de gestión privada en cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense -cuatro en el Conurbano y uno en el interior- que administra en forma conjunta con la Provincia, por el cual los usuarios deberían pagar una cápita para acceder a la atención.
La novedad ya genera rechazo gremial: La Federación de Trabajadores de la Salud advirtió que se pondría el riesgo el acceso universal al sistema.
Los hospitales involucrados son cinco: el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distrito, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela. Todos forman parte Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), un sistema administrado en forma mixta por Nación y Provincia.
Aunque aún no hay información oficial, el gobierno nacional admitió que estudia opciones de administración de esos hospitales y la más probable es la aplicación del llamado “sistema español”: concesionarlo a un privado, con aplicación de un sistema de cápitas que, en teoría, asegure el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones que se brindan en ellos.
Se trata de un plan de acción con la marca de la “motosierra” mileísta: el objetivo es reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Hoy, aportan tanto el Tesoro nacional como la Provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchner”.
Mario Lugones, el ministro de Salud de Milei, no descarta otras opciones, como el traspaso a Provincia. Pero fuentes del sector salud dijeron que lo más probable es que se decida por avanzar con el llamado modelo español.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata recibirá más fondos coparticipables
Mencionan que desde hace tiempo que viene comentando entre miembros de su equipo que cree que esos nosocomios pueden solventarse con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.
Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar. La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarte que Milei pueda recurrir a un decreto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí