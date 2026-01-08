La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo

En lo que respecta a la suspensión de la temporada de pileta en Estancia Chica, el vocal titular y gerente de infraestructura de Gimnasia, Martín Miranda, argumentó las razones que llevaron al club a no abrirla: “El tema de la pileta en Estancia se analizó ni bien asumimos la conducción del club. Nosotros conformamos una área muy extensa de profesionales bajo el ala de la Subcomisión de Infraestructura que creamos con los efectos de abarcar la totalidad de los predios del club. Nos basamos en datos para tomar decisiones y lo que hicimos fue ver cómo funcionó la pileta el año pasado y contrastarlo con la situación que encontramos nosotros a la hora de asumir en el club. El club lo tomamos prácticamente sin personal y el núcleo más duro que hizo retención fue el de infraestructura y mantenimiento. Estancia Chica llevaba tres meses sin poda y sin corte de pasto, sin regado de cancha. El panorama que nos encontramos fue que hubo déficit con la pileta el año pasado y con la situación que nosotros nos encontrábamos, tuvimos que tomar decisiones. Tuvimos que priorizar donde utilizar los recursos, por lo que la decisión fue no sumar un problema económico más al club en este verano. Los números que dio la pileta de Estancia fueron muy elocuentes. El año pasado hubo un déficit de un millón de pesos diarios. Nos parecía que no valía la pena, porque no estamos en condiciones de darnos esos lujos. Somos un club que le tenemos que devolver al socio lo que se merece, pero en este momento de crisis, creemos que hay otras prioridades”.

En lo que respecta al polideportivo de calle 4, dijo que hubo mejoras pero que faltan obras: La cubierta del Poli mejoró y se hizo un montón, pero no alcanza. Si hay una tormenta fuerte, un partido se puede suspender y eso no puede pasar. El club lo va a poder hacer y lo queremos hacer durante el verano”.