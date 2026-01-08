Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

Opinión |Enfoque

Cuba, cada vez más aislada y complicada

Cuba, cada vez más aislada y complicada
8 de Enero de 2026 | 04:13
Edición impresa

Redacción AFP

Cuba intenta a duras penas combatir desde hace 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces. Este país comunista atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios. Una situación compleja a la que se suma la caída de su aliado venezolano, el expresidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por los estadounidenses. El envío de misiones médicas a países extranjeros desde la década de 1960 representa la principal fuente de divisas para la isla, pero es considerado por EE UU como trabajo forzado.

Según las autoridades cubanas, 24.000 profesionales de la salud estaban desplegados en 56 países en 2025. El país se abrió al turismo después de la caída y desmembramiento de la Unión Soviética en 1991. Este sector era uno de los motores económicos de la isla hasta que cayó durante la pandemia de covid-19 en 2020, y le cuesta levantar cabeza a pesar de las medidas para favorecer la llegada de turistas rusos y chinos.

Hasta 1989, Cuba fue el principal exportador mundial de azúcar, pero la caída de la Unión Soviética, el impacto del embargo estadounidense y la mala gestión del sector precipitaron el declive de esta industria. Actualmente la producción roza un mínimo histórico. A partir de 2000 el país contó con un acuerdo de cooperación con Venezuela, que preveía el suministro de petróleo a cambio del envío de médicos y profesores. Caracas entregó entre 30.000 y 35.000 barriles diarios durante el último trimestre de 2025, es decir, el equivalente al 50% del déficit petrolero de la isla, según Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Cuba produce solo un tercio del combustible que consume. En los últimos años también ha paliado la escasez con las entregas de petróleo ruso y mexicano.

LE PUEDE INTERESAR

Peligrosa presencia de toda clase de vehículos en las playas

LE PUEDE INTERESAR

¿La Universidad Nacional de La Plata del siglo XXI?

Con el apoyo de China, el principal socio comercial de la isla en Asia, ha instalado unos cuarenta parques solares en todo el país.

Durante el “período especial” de la década de 1990, que siguió al fin de los subsidios soviéticos, se tomaron medidas de economía de guerra para hacer frente a la penuria, como reducir la frecuencia de los autobuses, el número de páginas de los periódicos, usar bicicletas y bueyes en lugar de coches y tractores...

El ingenio sigue siendo primordial en un país donde muchos habitantes se han convertido en mecánicos para prolongar la vida de aparatos y vehículos obsoletos, como los viejos coches estadounidenses que aún circulan por La Habana.

La diáspora

El envío de dinero de la diáspora, principalmente desde Estados Unidos, constituye la segunda fuente de divisas de la isla y permite a muchas familias llegar a fin de mes.

Entre 2005 y 2020, esto representó un promedio anual del 6,8% del PIB del país, según Pavel Vidal, economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana Cali, en Colombia.

No existe una cifra pública oficial, pero según el Havana Consulting Group, una consultora con sede en Miami, estas transferencias alcanzaron 1.972 millones de dólares en 2023.

Washington ha intentado reducir estos recursos, limitando por ejemplo las cantidades autorizadas o los destinatarios.

Las transferencias a través de Western Union fueron suspendidas en 2025, pero muchos cubanos eludieron estas sanciones con sistemas paralelos, como el uso de “mulas” que hacen entrar dólares en efectivo en la isla a cambio de una comisión.

Flexibilizar la economía comunista

Atrapada entre el embargo estadounidense, las debilidades estructurales de su economía centralizada y una inflación galopante, Cuba ha dado algunos golpes de timón al dogma comunista.

Después de unas manifestaciones antigubernamentales sin precedentes, la isla abrió en 2021 algunos sectores a las pequeñas y medianas empresas, que desde entonces no han dejado de ganar terreno.

Este sector privado representa alrededor del 15% del PIB y emplea a más del 30% de la población activa.

Durante décadas, el gobierno cubano mantuvo una relación de amor-odio con el dólar pero acabó extendiendo su programa de dolarización parcial de la economía para paliar la falta de divisas.

La Habana autorizó recientemente la circulación del dólar en el sector privado, hasta ahora limitada a los establecimientos comerciales estatales y a la venta de combustible.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

La Plata recibirá más fondos coparticipables

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
Últimas noticias de Opinión

Vecinos de Gonnet sin una gota de agua y con la paciencia agotada

Las condiciones que pueden destrabar el mercado inmobiliario en 2026

Peligrosa presencia de toda clase de vehículos en las playas

¿La Universidad Nacional de La Plata del siglo XXI?
Policiales
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Incendios en Chubut: el origen fue intencional
Abandonan a una beba en un tacho de basura
Información General
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Espectáculos
“Song Sung Blue: sueño inquebrantable”: de amor, pasión y música
Japón, terror y dos novedades con sello argentino
Adiós Brigitte: Francia despidió a su leyenda
Habló la amante de Castro y lo expuso: “Él me besó primero”
Guiño para Netflix: Warner rechazó por unanimidad la oferta de Paramount
Deportes
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla