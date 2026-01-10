La ruta de la droga: la DEA ya sobrevuela Bolivia

"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Atención usuarios del Tren Roca: mañana habrá servicio limitado hacia La Plata
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Trump y el petróleo de Venezuela: entre las midterms y la futura geoeconomía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Redacción AFP
Funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, participaron en un sobrevuelo en la zona cocalera del Chapare para evaluar cómo ayudar a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, según informó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.
La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) que la acusó de apoyar un supuesto complot político de la derecha local contra su mandato.
La llegada del centroderechista Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025 marcó un giro de 180 grados en la política exterior.
El nuevo gobierno se acercó a Washington en busca de cooperación económica y seguridad interna, tras 20 años de gestiones socialistas, en las que se mantuvieron rotas las relaciones bilaterales.
Funcionarios de varias oficinas de Estados Unidos y la DEA hicieron un sobrevuelo en el Chapare, principal región productora de cocaína en Bolivia, junto al viceministro Justiniano y principal responsable político de la lucha antidrogas.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
No fue un operativo policial, sino de observación desde el aire para reconocer las pistas de aterrizaje clandestinas y los laboratorios de drogas, enfatizó.
La nave también voló cerca del poblado cocalero de Lauca Eñe, en el Chapare, donde Morales se mantiene recluido tras una orden de detención por un caso de trata de menores mientras era presidente, aunque niega las acusaciones.
El viceministro Justiniano adelantó que la labor realizada puede permitir que en el futuro se firme un acuerdo de cooperación.
“No tenemos una fecha definida, pero (...) necesitamos que sea lo más pronto posible (...), estamos en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones miserables en la lucha contra el narcotráfico”, apuntó.
Explicó que de 31 aeronaves, solo hay dos en capacidad de funcionar por falta de recursos económicos.
Los sindicatos campesinos de la zona expresaron su alarma por la presencia del helicóptero.
“Rechazamos las decisiones de este gobierno, que es títere de Estados Unidos”, de abrir las puertas a la DEA, dijo este viernes a la radio Kawsachun Coca el dirigente campesino Isidro Auca.
Bolivia es tercer productor mundial de cocaína, según las Naciones Unidas, detrás de Colombia y Perú, y tiene 34.000 hectáreas de coca, más de lo legal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí