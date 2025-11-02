La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Amenazas, golpes y destrozos marcaron una secuencia de caos que quedó registrada por las cámaras de seguridad
Una escena de violencia desmedida sacudió la calma del Instituto Médico Platense en la noche del viernes, cuando el hijo de una paciente internada irrumpió fuera de control y destrozó a fierrazos los vidrios del hall central. El estallido de los blindex, los gritos y la corrida de trabajadores convirtieron en segundos el ambiente del sanatorio en un escenario de terror.
El episodio ocurrió pasadas las 21, en la sede de 1 y 50. De acuerdo con el informe policial la que tuvo acceso EL DIA, el agresor -que había retirado minutos antes a su madre, una mujer de 76 años, y sin autorización médica- actuó de forma violenta y se negó a firmar la documentación de alta voluntaria.
Luego de sacar a la paciente del lugar en una silla de ruedas y subirla a un vehículo Ford EcoSport, el hombre regresó enfurecido y comenzó a amenazar al personal. “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”, le habría dicho a un empleado que intentaba recuperar la silla del establecimiento.
Acto seguido, el agresor tomó del interior de un auto una llave cruz -una herramienta similar a la usada para cambiar neumáticos- y la utilizó para golpear los cristales del hall principal. En cuestión de segundos, rompió los blindex de acceso, la zona de informes y parte del área de guardia, mientras quienes se encontraban en el lugar buscaban refugio ante el estallido de los vidrios. Luego huyó del lugar antes de que llegara la policía.
Las imágenes de las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia y fueron entregadas a las autoridades para colaborar con la identificación del responsable. En la denuncia, autoridades del Instituto indicó que el hombre era “alto y calvo” y que se retiró de manera apresurada luego del ataque. Anoche al cierre de esta edición continuaba prófugo y era intensamente buscado.
Desde la dirección del Instituto Médico Platense confirmaron que la mujer permanecía internada desde hacía varios días y que tanto ella como sus familiares habían mantenido conductas agresivas durante la semana previa. “Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo”, señalaron fuentes del establecimiento. Según relataron, los hijos de la paciente pretendían retirarla sin cumplir con los procedimientos formales de alta médica, lo que derivó en un conflicto que finalmente terminó en violencia.
LE PUEDE INTERESAR
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
LE PUEDE INTERESAR
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Tras el suceso de violencia, las autoridades del Instituto se acercaron de inmediato al lugar y activaron los protocolos internos de seguridad para garantizar la continuidad de la atención. La causa fue caratulada como “Daños” y quedó en manos de la UFI N°9 y del Juzgado de Garantías N°6. Los investigadores analizan los registros fílmicos y otros elementos para identificar al responsable.
El terrible hecho generó conmoción entre el personal del IMP y reavivó el debate sobre la seguridad en los establecimientos sanitarios, donde cada vez con mayor frecuencia se registran agresiones hacia médicos, enfermeros y empleados administrativos.
Los vidrios estallaron y todos corrieron / captura de video
El hijo de una paciente fue el protagonista de los destrozos / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí