Policiales |Un hombre rompió a fierrazos los vidrios y quedó filmado

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

Amenazas, golpes y destrozos marcaron una secuencia de caos que quedó registrada por las cámaras de seguridad

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

Los vidrios estallaron y todos corrieron / captura de video

2 de Noviembre de 2025 | 04:35
Edición impresa

Una escena de violencia desmedida sacudió la calma del Instituto Médico Platense en la noche del viernes, cuando el hijo de una paciente internada irrumpió fuera de control y destrozó a fierrazos los vidrios del hall central. El estallido de los blindex, los gritos y la corrida de trabajadores convirtieron en segundos el ambiente del sanatorio en un escenario de terror.

El episodio ocurrió pasadas las 21, en la sede de 1 y 50. De acuerdo con el informe policial la que tuvo acceso EL DIA, el agresor -que había retirado minutos antes a su madre, una mujer de 76 años, y sin autorización médica- actuó de forma violenta y se negó a firmar la documentación de alta voluntaria.

Luego de sacar a la paciente del lugar en una silla de ruedas y subirla a un vehículo Ford EcoSport, el hombre regresó enfurecido y comenzó a amenazar al personal. “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”, le habría dicho a un empleado que intentaba recuperar la silla del establecimiento.

Acto seguido, el agresor tomó del interior de un auto una llave cruz -una herramienta similar a la usada para cambiar neumáticos- y la utilizó para golpear los cristales del hall principal. En cuestión de segundos, rompió los blindex de acceso, la zona de informes y parte del área de guardia, mientras quienes se encontraban en el lugar buscaban refugio ante el estallido de los vidrios. Luego huyó del lugar antes de que llegara la policía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia y fueron entregadas a las autoridades para colaborar con la identificación del responsable. En la denuncia, autoridades del Instituto indicó que el hombre era “alto y calvo” y que se retiró de manera apresurada luego del ataque. Anoche al cierre de esta edición continuaba prófugo y era intensamente buscado.

Desde la dirección del Instituto Médico Platense confirmaron que la mujer permanecía internada desde hacía varios días y que tanto ella como sus familiares habían mantenido conductas agresivas durante la semana previa. “Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo”, señalaron fuentes del establecimiento. Según relataron, los hijos de la paciente pretendían retirarla sin cumplir con los procedimientos formales de alta médica, lo que derivó en un conflicto que finalmente terminó en violencia.

Tras el suceso de violencia, las autoridades del Instituto se acercaron de inmediato al lugar y activaron los protocolos internos de seguridad para garantizar la continuidad de la atención. La causa fue caratulada como “Daños” y quedó en manos de la UFI N°9 y del Juzgado de Garantías N°6. Los investigadores analizan los registros fílmicos y otros elementos para identificar al responsable.

El terrible hecho generó conmoción entre el personal del IMP y reavivó el debate sobre la seguridad en los establecimientos sanitarios, donde cada vez con mayor frecuencia se registran agresiones hacia médicos, enfermeros y empleados administrativos.

 

Multimedia

Los vidrios estallaron y todos corrieron / captura de video

El hijo de una paciente fue el protagonista de los destrozos / web

