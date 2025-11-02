Uno menos en la lista: A Boca le dijeron "no" y sigue en búsqueda de un DT

Milei se cierra contra la opinión de sus posibles aliados y del FMI
Guillermo Barros Schelotto, con actualidad en Vélez, apagó rumores sobre su futuro. “¡Olvidate que sigo! Te doy la palabra”, afirmó. Tiene contrato hasta 2026
Escuchar esta nota
Guillermo Barros Schelotto, uno de los técnicos más pedidos por los hinchas de Boca, le cerró este sábado la puerta a un posible regreso al club xeneize (al menos en el corto plazo). En declaraciones post partido la contundencia de su frase dejó al club de la Ribera con uno menos en una lista "exclusiva" pero urgente.
Tras la derrota de su Vélez ante Talleres en Liniers, el "Mellizo" fue consultado por los rumores que siempre lo vinculan a Boca y fue firme al asegurar su continuidad en el "Fortín".
"¡Olvidate que sigo! Más allá de que este firmado, te doy la palabra”, sentenció Guillermo, apagando cualquier especulación sobre una salida. El DT tiene contrato vigente con Vélez hasta fines de 2026.
Asimismo, la jornada en el José Amalfitani también estuvo marcada por el reencuentro de dos ex compañeros, tanto en cancha como en el banco de suplentes: Barros Schelotto y Carlos Tevez, actual DT de Talleres.
En este marco, al ser consultado por el frío saludo, el "Mellizo" dejó una frase terminante que reaviva viejas tensiones: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego". Y agregó: "Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, como a muchos, y nada más".
La tensión entre ambos se remonta a 2018, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante gran parte de la final de la Copa Libertadores contra River en Madrid, considerada por muchos como una decisión injusta del entonces entrenador de Boca.
