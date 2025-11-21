En San Carlos, Luca Ferro sería el reemplazante del suspendido Emanuel Zagert

VIlla San Carlos ultima detalles para enfrentar a Acassuso, mañana a las 17 en Berisso, en el marco del partido de ida de los cuartos de final del Reducido de Primera B.

Y en ese sentido, el Celeste, que jugará el partido de ida en el Genacio Sálice (la revancha irá dentro de una semana, en Boulogne), tendrá una variante obligada, teniendo en cuenta que Emanuel Zagert fue expulsado en el último partido ante Comunicaciones. El candidato a reemplazarlo sería Luca Ferro.