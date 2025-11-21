Cambaceres intensifica el trabajo y no se descarta que haya nuevas bajas

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei
El precio del dólar finalizó en alza, al igual que el riesgo país
El Central bajó la tasa de interés de referencia; impacto en los plazos fijos
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de la Ciudad
La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos
El plantel de Cambaceres sigue adelante con el trabajo, bajo la atenta mirada del Indio Ortíz. El entrenador continúa evaluando el nivel de los futbolistas y no habría que descartar que algunos más puedan quedar en libertad de acción.
También se siguen analizando diferentes alternativas en cuanto refuerzos pero, por el momento, no hay nada confirmado. El grupo trabajó ayer en el estadio 12 de Octubre con circuitos de fuerza y fútbol reducido con tres equipos.
