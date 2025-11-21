Cambaceres intensifica el trabajo y no se descarta que haya nuevas bajas

El plantel de Cambaceres sigue adelante con el trabajo, bajo la atenta mirada del Indio Ortíz. El entrenador continúa evaluando el nivel de los futbolistas y no habría que descartar que algunos más puedan quedar en libertad de acción.

También se siguen analizando diferentes alternativas en cuanto refuerzos pero, por el momento, no hay nada confirmado. El grupo trabajó ayer en el estadio 12 de Octubre con circuitos de fuerza y fútbol reducido con tres equipos.