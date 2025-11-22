Investigan una muerte tras un implante dental

Un hombre de 64 años murió el último miércoles por la tarde luego de someterse a una intervención odontológica en la Clínica Robles del barrio porteño de Belgrano. El paciente había ingresado para un procedimiento de implante dental y, según los primeros datos de la investigación, nunca recuperó la conciencia al finalizar la operación. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Berlini.

Según los primeros datos de la pesquisa, el paciente residía en Villa Adelina -localidad repartida entre los partidos bonaerenses de San Isidro y Vicente López- y su historia personal quedó abruptamente marcada por la tragedia.

Berlini acudió a la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2530, para mejorar su sonrisa mediante un implante dental. El procedimiento, que comenzó temprano por la mañana, se extendió a lo largo de varias horas. Según testimonios de su hermana, Alejandra, estuvo acompañándolo desde las 8. “Él lo que se iba a hacer eran unos implantes”, señaló en diálogo con la prensa.

El episodio ocurrió en el centro cuando los dos profesionales presentes -un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57- advirtieron que el hombre no respondía. Inmediatamente, comenzaron maniobras de reanimación, pero no tuvieron éxito. La Justicia ordenó detener a los médicos y clausurar el consultorio. En tanto, la causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras sigue la investigación.