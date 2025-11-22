Atacó a un ciclista con una cuchilla e intentó darse a la fuga: terminó preso

Un violento intento de robo con arma blanca terminó con un hombre detenido en San Carlos, luego de que personal del Comando de Patrullas lograra interceptarlo a pocos metros del lugar del ataque. El episodio ocurrió en la tarde de ayer en la esquina de 34 y 133, cuando un joven que circulaba en su bicicleta fue abordado por un delincuente que, cuchilla en mano, intentó arrebatarle el rodado.

La víctima, identificada como un joven de 22 años, contó que se dirigía hacia su casa cuando un hombre se le cruzó en el camino y, sin mediar palabra, exhibió un arma blanca con la que lo amenazó para obligarlo a entregar la bicicleta. El damnificado se resistió instintivamente y logró zafar del asalto, lo que provocó que el agresor se diera a la fuga.

El joven llamó de inmediato al 911 y aportó una descripción detallada del atacante y la ropa que llevaba puesta. Con esos datos, los móviles que patrullaban la zona iniciaron un rastrillaje que dio resultados casi de inmediato: a pocos metros, sobre la misma calle, encontraron a un hombre que coincidía con todas las características aportadas. El sospechoso fue identificado como un hombre de 30 años, quien quedó aprehendido en el acto. Durante la requisa, los agentes le secuestraron una cuchilla que habría sido utilizada.

El caso quedó en manos de la UFI Nº 8, que avaló el procedimiento. La causa de este dramático hecho fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa”.