Terror en un local: “Te la voy a hacer corta: dame todo o te pego un tiro”

Lo que comenzó como una mañana rutinaria de trabajo, terminó en minutos de terror dentro de una perfumería ubicada en el límite entre La Plata y Berisso. Según se informó, eran alrededor de las 9 cuando dos empleadas acomodaban el local de avenida 122, entre 76 y 77. Una de ellas había ido a la parte trasera a cebar unos mates; al volver, la escena que encontró la paralizó: un hombre ya estaba adentro y apuntaba con un arma hacia su compañera.
“Te la voy a hacer corta: dame todo o te pego un tiro”, lanzó el ladrón mientras mostraba el arma. Sin tiempo para reaccionar, obligó a ambas a ir hasta el pequeño baño del comercio y les ordenó quedarse allí, encerradas, en completo silencio. El sonido de la puerta al cerrarse fue la única pista que tuvieron para saber que tal vez el agresor se había ido.
Tras unos minutos eternos, una de las víctimas se animó a salir. El local estaba revuelto y el delincuente ya no estaba. En la vereda, una vecina aportó un dato clave: lo había visto escapar por calle 76, rumbo descendente. Recién entonces la empleada notó que el ladrón le había robado su billetera y su celular. Pero el dato más inquietante vino después. La trabajadora reconoció al autor: aseguró que era su exvecino, un joven de unos 25 años, al que identificó ante la Policía.
Con los datos aportados, la pesquisa analiza las cámaras de seguridad y busca al sospechoso, mientras en el barrio -según afirman- se instaló un clima de miedo debido a los frecuentes robos sobre ese sector de la 122.
