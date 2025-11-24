Una mujer la pasó mal en Barrio Norte por un asalto

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Un preocupante episodio de inseguridad tuvo lugar en una vivienda de 8 entre 41 y 42, donde dos hombres irrumpieron en la casa de una mujer, desmantelaron el sistema de seguridad y se llevaron dinero, documentos y cámaras de vigilancia.
Según relató la hija de la víctima, cuando llegó al domicilio de su madre se encontró con la dramática situación. La mujer le contó que durante la madrugada había escuchado ruidos en la planta alta de la casa, justo en el momento en que sonó la alarma. Al levantarse para verificar qué ocurría, observó a dos hombres dentro de la vivienda, ambos con linternas, que la enceguecieron.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, uno de los intrusos incluso se identificó con el nombre “Pablo” y dijo ser de La Matanza. Pese a la irrupción violenta, la mujer no sufrió agresiones físicas, aunque los delincuentes provocaron múltiples daños en distintos sectores del inmueble.
Al final le robaron dos cámaras de vigilancia, el dispositivo de monitoreo, unos cien mil pesos, cien dólares, el DNI, una tarjeta de débito, el carnet de IOMA y el módem de su compañía de teléfono.
