Boca inicia la semana en su mejor momento

Boca respira confianza, luego de haber pasado a los cuartos de final del Clausura y de haber encaminado cinco victorias en fila. Y hoy vuelve a los entrenamientos con la mente puesta en Argentinos, un rival que no será fácil. Más allá de que analizará jugadores, Claudio Úbeda apostaría por los mismo once.

Ayer el plantel tuvo jornada de descanso, luego de lo que fue un duro partido ante Talleres que lo sacó adelante a pura efectividad. Sin embargo, con jerarquía y momentos de buen fútbol, se terminó quedando con una victoria justa, para sacar chapa de candidato en el campeonato.

Hoy el plantel se va a reencontrar en Ezeiza, para empezar a diagramar un duro encuentro. Si bien resta confirmación oficial, el choque ante el Bicho se disputaría el sábado en La Bombonera, por un tema de programación. En las últimas horas, el Xeneize fue notificado ya que jugarán el domingo los equipos que tuvieron acción ayer y los que tendrán mañana. Además, sería en horario nocturno.

Más allá de la victoria, hubo otros hechos positivos que dejó el partido para Úbeda: que Rodrigo Battaglia volvió a sumar minutos tras el desgarro y también que Edinson Cavani sigue sumando ritmo. Más allá que hoy en día no son pensados como titulares, son buenas opciones de recambio.

Además el uruguayo se ilusiona con volver pronto al equipo, por el bajo rendimiento de Milton Giménez, quien ante Talleres volvió a mostrarse muy errático. Sin embargo, el cuerpo técnico lo mantendría en el equipo.

Uno de los factores que deja tranquilo al cuerpo técnico es que Boca tiene un equipo de memoria, algo que le costó conseguir en los últimos años. Úbeda es de los DT que le gusta repetir los nombres y eso es algo que le inculcó Russo. Si bien al comienzo del proyecto Miguel cambió porque no estuvo conforme con ciertos rendimientos, finalmente el objetivo se terminó logrando. Y a excepción de algunos jugadores que puede llegar a rotar, el Xeneize tiene una base.

Más allá de esto, el mensaje del cuerpo técnico es claro: salvo Paredes, ninguno se puede relajar ni bajar su rendimiento, ya que la competencia es alta. Sobre todo en el mediocampo, donde Boca tiene bastante recambio.

Por su parte, uno de los temas a mejorar que piensa Úbeda es el rendimiento en los primeros tiempos. El Xeneize, en los últimos partidos, jugó mejor las etapas complementarias, donde terminó definiendo los encuentros a su favor a base de efectividad. Sin embargo, eso puede ser una complicación ante un rival como Argentinos, que mantiene su intensidad durante todo el encuentro y que es un equipo que tiene mucho gol.

MERENTIEL VA POR MÁS

Con casi tres años en el club, Miguel Merentiel se metió en un grupo selecto en la historia de Boca tras alcanzar los 50 goles en el club. La Bestia, con su doblete ante Talleres, alcanzó el puesto 27 de los máximos goleadores de la historia del club, con un total de 141 partidos.

Por su parte, sigue siendo el segundo goleador uruguayo con más tantos en la historia del Xeneize, pero se encuentra un poco lejos del número uno, que es Sergio Martínez. Manteca tiene 86 tantos y actualmente ocupa el puesto 12 de los máximos goleadores. Con varios partidos por delante, Merentiel quiere seguir extendiendo racha goleadora frente a Argentinos.

Cabe destacar que Martín Palermo lidera claramente la tabla general con 236 goles, seguido de Roberto Cherro con 223 y Francisco Varallo con 194.