Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 

Ahora, en medio de los movimientos que El Trece prepara para su prime time del próximo año, el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, atravesaría una importante reconfiguración en su grilla.

Así, a partir de 2026 la emisión cambiaría de horario y quedaría más temprano. Desde las redes, diferentes comunicadores aseguran que "se confirmó que Mario va a ir en 2026 de 22:15 a 23:45 para entrar en el promedio del canal".

Entonces, de esta manera, el ciclo adelantaría su inicio 15 minutos y mantendría una duración pensada para acompañar la estrategia del canal de reorganizar la franja nocturna y fortalecer su estructura general.

"Después de Benjamín Vicuña, que hará tres meses de programa grabado, conduciendo The Balls", afirmaron virtualmente. Con este movimiento, El Trece buscará que Otro Día Perdido se beneficie del arrastre que genere la presencia del actor chileno en la pantalla.

Allí, la estrategia del canal sería consolidar una franja competitiva, sostener la presencia de figuras fuertes y darle a Pergolini un espacio más estable dentro del horario central.

Por último, el nuevo esquema también responde a la necesidad de ajustar los promedios diarios y mejorar la performance general, algo que el propio conductor señaló en distintas entrevistas cuando habló sobre los desafíos de regresar a la televisión abierta con un formato diario.