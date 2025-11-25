Vuelve a las prácticas con dudas y regresos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes regresa a las prácticas hoy desde las 10 en el Country Club de City Bell, con la mira puesta en el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Por su parte, Eduardo Domínguez recupera a Santiago Ascacibar y mantiene la duda por Núñez.
Tras la clasificación en Rosario, el plantel gozó del lunes libre, para recargar energías y volver al ruedo hoy en el predio Mariano Mangano.
En este sentido, el DT aprovechará el entrenamiento para evaluar en que condiciones se encuentran varios de los futbolistas que el domingo salieron por una molestia. Entre ellos aparecen Núñez, Farías y Piovi. Aunque el más complicado es el marcador central, que sufrió un esguince en su rodilla.
Mientras que el volante y el atacante tuvieron una evolución positiva. El primero se retiro por un tirón en el isquiotibial, en tanto que el segundo por un golpe en el tobillo.
La buena noticia para el Barba y compañía es que podrá contar nuevamente con el Ruso, quien cumplió su fecha de suspensión, tras llegar a las cinco amarillas. Por eso, ya limpio, volverá a la estructura inicial del equipo, y más teniendo en cuenta que el DT no tendrá a disposición a Mikel Amondarain, que fue expulsado ante Rosario Central.
Por otro lado, hay optimismo para que el Tribunal de Disciplina reduzca la sanción de Guido Carrillo, para que pueda estar en el próximo compromiso. Aunque ante el nuevo comunicado que elevó el Comité en las últimas horas tras el “pasillo del campeón”, las chances disminuyen.
El plantel regresa a los entrenamientos hoy con la mayoría de sus integrantes a disposición para central el foco en el Ferroviario. Aunque desde el Club, los jugadores, CT y la dirigencia se mantienen expectantes de saber que decisión tomará AFA acerca de una posible sanción a los futbolistas que fueron parte del gesto del corredor humano en Arroyito.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí