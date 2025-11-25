Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |ENTRENA A LA MAÑANA

Vuelve a las prácticas con dudas y regresos

Vuelve a las prácticas con dudas y regresos

Santiago Núñez

25 de Noviembre de 2025 | 02:59
Edición impresa

Estudiantes regresa a las prácticas hoy desde las 10 en el Country Club de City Bell, con la mira puesta en el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Por su parte, Eduardo Domínguez recupera a Santiago Ascacibar y mantiene la duda por Núñez.

Tras la clasificación en Rosario, el plantel gozó del lunes libre, para recargar energías y volver al ruedo hoy en el predio Mariano Mangano.

En este sentido, el DT aprovechará el entrenamiento para evaluar en que condiciones se encuentran varios de los futbolistas que el domingo salieron por una molestia. Entre ellos aparecen Núñez, Farías y Piovi. Aunque el más complicado es el marcador central, que sufrió un esguince en su rodilla.

Mientras que el volante y el atacante tuvieron una evolución positiva. El primero se retiro por un tirón en el isquiotibial, en tanto que el segundo por un golpe en el tobillo.

La buena noticia para el Barba y compañía es que podrá contar nuevamente con el Ruso, quien cumplió su fecha de suspensión, tras llegar a las cinco amarillas. Por eso, ya limpio, volverá a la estructura inicial del equipo, y más teniendo en cuenta que el DT no tendrá a disposición a Mikel Amondarain, que fue expulsado ante Rosario Central.

Por otro lado, hay optimismo para que el Tribunal de Disciplina reduzca la sanción de Guido Carrillo, para que pueda estar en el próximo compromiso. Aunque ante el nuevo comunicado que elevó el Comité en las últimas horas tras el “pasillo del campeón”, las chances disminuyen.

El plantel regresa a los entrenamientos hoy con la mayoría de sus integrantes a disposición para central el foco en el Ferroviario. Aunque desde el Club, los jugadores, CT y la dirigencia se mantienen expectantes de saber que decisión tomará AFA acerca de una posible sanción a los futbolistas que fueron parte del gesto del corredor humano en Arroyito.

LEA TAMBIÉN

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
Últimas noticias de Deportes

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Política y Economía
Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
Milei, con las FF. AA. y recibe al canciller de Israel
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
Crece la polémica por el nuevo ministro de Defensa
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Espectáculos
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
La Fiesta Provincial del Teatro llega a la Ciudad con 20 funciones gratis
Gime Accardi, ¿confirmó su romance con Seven?
Otra vez La China Suárez suspendió una entrevista: ¿qué pasó?
La Ciudad
Analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de la Ciudad
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Colorido cierre para el mes de la tradición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla