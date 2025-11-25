Vuelve a las prácticas con dudas y regresos

Estudiantes regresa a las prácticas hoy desde las 10 en el Country Club de City Bell, con la mira puesta en el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Por su parte, Eduardo Domínguez recupera a Santiago Ascacibar y mantiene la duda por Núñez.

Tras la clasificación en Rosario, el plantel gozó del lunes libre, para recargar energías y volver al ruedo hoy en el predio Mariano Mangano.

En este sentido, el DT aprovechará el entrenamiento para evaluar en que condiciones se encuentran varios de los futbolistas que el domingo salieron por una molestia. Entre ellos aparecen Núñez, Farías y Piovi. Aunque el más complicado es el marcador central, que sufrió un esguince en su rodilla.

Mientras que el volante y el atacante tuvieron una evolución positiva. El primero se retiro por un tirón en el isquiotibial, en tanto que el segundo por un golpe en el tobillo.

La buena noticia para el Barba y compañía es que podrá contar nuevamente con el Ruso, quien cumplió su fecha de suspensión, tras llegar a las cinco amarillas. Por eso, ya limpio, volverá a la estructura inicial del equipo, y más teniendo en cuenta que el DT no tendrá a disposición a Mikel Amondarain, que fue expulsado ante Rosario Central.

Por otro lado, hay optimismo para que el Tribunal de Disciplina reduzca la sanción de Guido Carrillo, para que pueda estar en el próximo compromiso. Aunque ante el nuevo comunicado que elevó el Comité en las últimas horas tras el “pasillo del campeón”, las chances disminuyen.

El plantel regresa a los entrenamientos hoy con la mayoría de sus integrantes a disposición para central el foco en el Ferroviario. Aunque desde el Club, los jugadores, CT y la dirigencia se mantienen expectantes de saber que decisión tomará AFA acerca de una posible sanción a los futbolistas que fueron parte del gesto del corredor humano en Arroyito.