Diego eterno: homenajes a la espera de justicia

En la jornada de ayer se cumplieron cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los expedientes más resonantes con múltiples imputados que incluyen a médicos, coordinadores y profesionales de la salud. Sin embargo, Madrid -acusada de “homicidio simple con dolo eventual”, igual que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y otros- es la única cuyo proceso no avanza. El rol de Madrid quedó bajo la lupa porque era quien estaba asignada al turno que arrancaba a las 6 de la mañana.

Según la imputación de los fiscales, debía revisar los signos vitales de Maradona y controlar su estado general. Aquella mañana, en cambio, no ingresó a la habitación hasta avanzada la mañana. Cuando finalmente lo hicieron, Maradona ya no respondía.

Mientras el resto de los acusados llegó a enfrentar un juicio oral -que luego fue declarado nulo por las irregularidades cometidas por la ex jueza Julieta Makintach-, Madrid quedó en una situación procesal aparte. Su defensor, Rodolfo Baqué, pidió que fuera juzgada en un debate separado y por jurado popular, lo que generó una nueva instancia judicial.

Lo cierto es que este 2 de diciembre se hará la última audiencia antes del nuevo juicio, que está previsto que inicie el próximo 17 de marzo. Ese debate será ante un tribunal diferente al que integraba Makintach: se trata del TOC N°7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

EL MENSAJE DE DALMA

Su hija mayor, Dalma Maradona, agradeció quienes lo recordaron y aprovechó para ratificar su pedido de Justicia tras la destitución de la jueza Makintach, que llevaba adelante la investigación: “Y vos, papá, vas a tener la Justicia que te merecés. Te lo prometo”. La cuenta oficial de Diego en Instagram, que manejan sus hijos, resumió: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí, resucitando”.