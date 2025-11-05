Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora

Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora
5 de Noviembre de 2025 | 17:44

La noticia no tomó por sorpresa a los fanáticos, que bromeaban en las últimas horas sobre la posibilidad. Morrissey canceló su visita a Argentina por tercera vez, con las entradas ya vendidas y a solo tres días de la presentación. 

El ex The Smiths tenía un show programado para el viernes 8 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta tarde anunció que fue cancelado por “cansancio extremo” por parte del artista.

Por tercer año consecutivo, Morrissey anunció shows que luego suspendió, molestando a los seguidores ansiosos de verlo desde el 2023. En la primera ocasión, un contagio de dengue lo dejó fuera de los escenarios.

Para el 2024, los ilusionados con su visita tuvieron que afrontar otra mala noticia, en esta ocasión por “agotamiento físico”. Vale mencionar que la suspensión de este año se repitió “en toda Latinoamérica”. 

Quiénes adquirieron entradas por la página de Movistar Arena, informaron desde la organización, tendrán el “reembolso automáticamente”.


