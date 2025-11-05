Trump, en el foro con los más poderosos del mundo: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, EE UU no se volverá comunista”

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes alineados con Kicillof
Donald Trump no esperó ni 24 horas para contraatacar. El presidente de Estados Unidos eligió el escenario del America Business Forum en Miami para disparar con munición gruesa tras la sorpresiva victoria del joven socialista Zohran Mamdani, flamante alcalde de Nueva York.
“Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna forma ni en ningún aspecto. Lo vamos a impedir”, rugió Trump ante una multitud que lo ovacionó de pie. El mensaje, cargado de advertencias, buscó marcar territorio en medio del avance de una nueva camada de líderes progresistas.
“Después de los resultados (en la elección), la decisión que enfrentan los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Tiene sentido eso para ustedes?”, lanzó, en un tono desafiante. Y redobló la apuesta: “Si uno mira mil años atrás, no ha funcionado. Si funcionara, lo estaríamos usando, ¿no? Pero no ha funcionado”.
En un discurso que duró más de una hora, Trump mezcló números, consignas y ataques. “Nuestros oponentes ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos entregando un milagro económico. En nueve meses logramos la mayor inversión de fondos en la historia del país”, exclamó, comparando su gestión con la “catástrofe” que, según él, proponen los demócratas.
También cargó contra las políticas migratorias: “Ellos quieren más gasto para el gobierno y para los inmigrantes ilegales. Nosotros queremos sueldos más altos para los trabajadores estadounidenses, y eso es lo que estamos logrando”.
Con el público enardecido, Trump lanzó su mensaje más duro: “Ellos representan el crimen, el caos y la corrupción. Nosotros representamos la ley, el orden y la justicia. También fronteras fuertes. ¡Vaya si tenemos fronteras fuertes!”.
Y remató con una frase para los titulares: “Anoche (en referencia al martes), cuando estaban votando, dije: pueden elegir entre un comunista o un matón. Eligieron al comunista. Bastante increíble, ¿no?”.
Ya en el tramo final, Trump aprovechó para conmemorar el aniversario de su propio triunfo electoral, hace un año.
“El 5 de noviembre de 2024 restauramos nuestra soberanía, recuperamos nuestra libertad y juntos salvamos nuestro país”, afirmó, mientras el público agitaba banderas con su nombre.
El mandatario presumió logros económicos y lanzó dardos contra su antecesor: “Hace un año éramos un país muerto. Ahora somos el país más fuerte del mundo, con la economía más poderosa, los militares más preparados y el espíritu más grande de cualquier nación”.
Para cerrar, se permitió un tono triunfalista: “Todo el país está siendo reconstruido. Las fábricas están volviendo. Las inversiones no paran. Y esto recién empieza. En los próximos 12 meses vamos a verlo aún más”, prometió, con esa mezcla de optimismo y desafío que define cada una de sus apariciones públicas.
