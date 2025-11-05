Adorni anticipó cambios en las reuniones de Gabinete: “Vamos a adicionar otro esquema”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó este miércoles cambios en las reuniones con los ministros al afirmar que se va a “adicionar otro esquema” al que había establecido su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

“Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de Gabinete”, sostuvo Adorni en declaraciones a Radio Rivadavia, y adelantó encuentros con los ministros que coordinará él en caso de que el presidente Javier Milei no pueda participar.

El ministro coordinador trazó como objetivos para su gestión una mayor “coordinación interministerial” y “empujar” la gestión libertaria, que en los próximos meses estará abocada a las reformas estructurales que deben pasar por el Congreso.

Adorni volvió a referirse a las críticas del ex presidente Mauricio Macri a su designación y consideró que el titular del PRO fue “injusto” con Milei al cuestionar el nombramiento. “Es injusto con el Presidente, que fue el que me eligió”, planteó el jefe de Gabinete y recordó que Macri “siempre lo halagó” cuando era jefe de comunicación.

Sobre los nombres que van a ocupar los ministerios de Defensa y Seguridad tras las salida de Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, Adorni precisó que el esquema se terminará de delinear “cerca del 10 de diciembre”.