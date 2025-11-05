Estudiantes encaró una nueva práctica pensando en Tigre: los regresos evalúa el DT en la recta final

Estudiantes continuó con su preparación en City Bell, de cara al partido crucial ante Tigre el domingo a las 21:30 en Victoria. Eduardo Domínguez evalúa a los jugadores y no se descarta que pueda haber modificaciones luego de la derrota ante Boca.

Ayer hubo ejercicios con pelota y también muchos trabajos en espacios reducidos, con el fin de ajustar detalles de cara al duelo ante el Matador, un rival directo para asegurar su lugar en los playoffs y también para soñar con meterse a la Sudamericana.

🔋 Intensidad en espacios reducidos 💥 pic.twitter.com/gsJ7KI98kV — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 5, 2025

Uno de los que volvió ante el Xeneize fue Joaquín Tobio Burgos, quien ingresó en el complemento y sumó minutos después de más de cinco meses sin jugar. El jugador es considerado importante, pero la idea es llevarlo de a poco, por lo que seguramente será suplente frente al Matador.

Más allá de esto, hay otros futbolistas que están cerca de regresar y que serán evaluados para ver si pueden volver para el final del torneo: Leandro González Pirez y Gastón Benedetti.