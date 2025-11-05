Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Enojos de la gente y los pasos que debe dar la política

Enojos de la gente y los pasos que debe dar la política
5 de Noviembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Un informe publicado en este diario en ediciones anteriores relacionado al alto índice de ausentes que se registró en las últimas votaciones ofreció valiosos testimonios de especialistas y aportó precisiones sobre el motivo por el cual tantos ciudadanos prefirieron quedarse en sus casas en lugar de concurrir a las urnas.

Se informó allí que el enojo con la llamada casta, el desinterés por la política y la falta de soluciones en la vida cotidiana explican por qué el 32 por ciento de los habilitados para votar esquivó las urnas el domingo 26 de octubre pasado, en las elecciones con menor participación desde el retorno de la democracia en 1983.

En el artículo publicado originalmente por eleconomista.com.ar, el director de una conocida consultora sostuvo que “algunas personas que son marcadamente antipolíticas sienten que el voto no cambia nada y rechazan la idea de tomarse el trabajo de ir a votar. Se sienten estafados y enojados con la política, porque sienten que siempre defrauda, que siempre son los mismos”.

Agregó que uno de los catalizadores principales del enojo es el privilegio de los funcionarios para aumentarse el sueldo a si mismos. Otro grupo de ausentes son los desafectados, que alguna vez creyeron en la política, pero hoy se sienten decepcionados. “Es gente a la que en algún momento le importó, pero ahora está desilusionada con el partido que seguía”, dijo otro consultor. Son indiferentes: solo votan cuando sienten que se define algo importante. “La imagen del Congreso es muy mala, y no creen que allí se decida nada trascendente”, agregó.

La falta de soluciones reales a los problemas de la vida cotidiana, lo difícil que le resulta a la gente percibir algún cambio tanto en su realidad como en la del país, inciden también a la hora de ir o no ir votar.

El presidente de Poder Ciudadano, amplió la mirada al panorama mundial: “Hay un contexto global de desencanto con la democracia, tanto por sus dificultades para solucionar problemas como para generar innovación o mejoras en la vida de la gente”, a la vez que advirtió que no se trata de una crisis profunda ni de una caída dramática, sino de un descenso progresivo en los últimos años, cuando no dejó de observar que el promedio de las elecciones desdobladas de este año fue del 59,49 por ciento mientras que las legislativas nacionales trepó al 67,92, algo que marca que estas últimas son más atractivas y definitorias.

LE PUEDE INTERESAR

Lo importante del proyecto de reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo de la UE con China sobre las tierras raras

La clase política argentina no debiera dudar acerca de que se encuentra desconectada con gran parte de la población y de que, a su vez, esta se siente desilusionada por la incapacidad de la política para atender los problemas cotidianos de la gente.

Son muy pocas las medidas que generan satisfacción. Una de ellas, muy sencilla, fue la adopción de la boleta única, recibida con agrado por el electorado que vio radicalmente simplificado el trámite de votar. Ese es un ejemplo que puede servir como guía para otras reformas de fondo que, de aplicarse, evitarían la grave corrosión que hoy existe entre los dirigentes y la población.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de Opinión

Lo importante del proyecto de reforma laboral

Acuerdo de la UE con China sobre las tierras raras

Parte importante del electorado compró un calmante

EE UU ante un cierre de Gobierno histórico
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla