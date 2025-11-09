Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Último día para disfrutar los mejores sabores de Italia en Parque Alberti

9 de Noviembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

El “Festival de la gastronomía italiana” tiene hoy su segunda jornada en Parque Alberti (25 y 38). De 12 a las 21.30, se podrá degustar pizzas, pastas y panninis entre otros platos.

