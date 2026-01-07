Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76

Un intento de robo protagonizado por motochorros fue frustrado en las últimas horas en la zona de 1 y 76, en la ciudad de La Plata, luego de que vecinos advirtieran la situación y alertaran sobre el hecho.

Según el testimonio de un vecino que se comunicó con este medio, dos delincuentes que circulaban en una motocicleta Zanella ZB 110 intentaron asaltar a un joven en plena vía pública. “Recién le quisieron robar a un chico acá en 1 y 76. Eran dos, iban en una ZB110; el de atrás tenía un buzo amarillo. Se fueron para el lado de 115 y 80”, relató.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la zona se observa el momento en el que los sospechosos detienen la marcha de la moto y uno de ellos desciende para forcejear con la víctima, quien logró resistirse al ataque, evitando que el robo se concretara.

Tras el fallido intento, los motochorros escaparon rápidamente del lugar en dirección a 115 y 80, sin lograr su cometido. Hasta el momento no se informó si hubo personas heridas ni si se radicó una denuncia formal.

Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad en la zona y reclamaron mayor presencia policial, especialmente en horarios de poco movimiento.